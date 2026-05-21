Кабмін виділив 12,4 млн грн на відновлення житлової інфраструктури Тернополя

Кабінет міністрів України виділив з Резервного фонду державного бюджету 12,4 млн грн для завершення аварійно відновлювальних робіт на об’єктах соціальної та житлової інфраструктури у Тернополі, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у четвер.

"Кошти надійдуть Тернопільській обласній військовій адміністрації для продовження робіт, які не вдалося завершити у 2025 році через обмежені строки бюджетного періоду, погодні умови та тривалість процедур закупівель", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Планується, що за 12,4 млн грн буде проведено заміну вікон у житлових будинках, відремонтовано місця загального користування та внутрішньобудинкові мережі тепло- й електропостачання, капітальний ремонт ліфта у житловому будинку, а також благоустрій початкової школи №2.

"За ці кошти можна завершити першочергові роботи та не допустити подальшого погіршення стану об’єктів", – зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.