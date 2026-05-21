Суд у Відні зобов'язав Борислава Березу не поширювати твердження щодо Ощадбанку в "угорській справі"

Комерційний суд міста Відня задовольнив заяву державного Ощадбанку про забезпечувальний захід щодо Борислава Берези у справі про захист ділової репутації, повідомила фінустанова.

Зазначається, що заяву було подано за зареєстрованим місцем постійного проживання відповідача. Суд зобов’язав Березу утримуватися від тверджень і їх поширення, зокрема, у соціальних мережах, щодо звинувачень банку та його посадових осіб в обставинах "угорської справи", а також видалити попередні публікації з такими твердженнями.

"Відповідно до Цивільного кодексу Австрії та закону про недобросовісну конкуренцію попередня судова заборона є кроком, спрямованим на оперативний захист прав позивача та недопущення подальшого поширення недостовірної інформації", – прокоментували в Ощадбанку.

За невиконання попередньої судової заборони на відповідача може бути накладено штраф до EUR100 тис. за кожне порушення, який сплачується до австрійського бюджету.

Банк також повідомив, що відповідно до закону ЄС про цифрові послуги про ухвалене рішення поінформовано адміністрації Facebook та Telegram для примусового видалення попередніх публікацій, якщо відповідач не зробить цього самостійно вчасно.

Фінустанова також планує подати основний позов про захист ділової репутації для отримання остаточної судової заборони на поширення недостовірної інформації та можливого відшкодування судових витрат.

Інтереси Ощадбанку в Австрії представляє місцева юридична фірма Binder Grösswang, національним юридичним радником виступає юридична фірма Asters.

Як повідомлялося, 5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторські автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський назвав затримання інкасаторського конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було висловлено рішучий протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас кошти та цінності обсягом $40 млн, EUR35 млн та 9 кг банківського золота залишалися затриманими в Угорщині.

6 травня Ощадбанк заявив про повернення затриманих в Угорщині коштів і цінностей у повному обсязі.

18 травня Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи співробітників Ощадбанку.