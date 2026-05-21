Інтерфакс-Україна
Економіка
09:19 21.05.2026

Нафта помірно дорожчає після падіння напередодні, Brent торгується біля $105,6 за барель

Ціни на нафту еталонних марок помірно відновлюються вранці в четвер після різкого зниження за підсумками попередньої сесії.

Липневі ф’ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:17 кч дорожчають на $0,55 (0,52%), до $105,57 за барель. У середу цей контракт подешевшав на $6,26 (5,63%), до $105,02 за барель.

Ф’ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,63 (0,64%), до $98,89 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів впала на 5,89% (5,66%), до $98,26 за барель.

Напередодні ціни на нафту впали на заявах президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном завершиться "дуже швидко" і що Тегеран "дуже хоче укласти угоду".

"Нафтовий ринок занадто чутливий до новин щодо Ірану. Учасники ринку приділяють особливу увагу чуткам про прогрес на переговорах між Іраном і США. Ми вже неодноразово це проходили, і щоразу все закінчувалося розчаруванням", - написали аналітики ING.

Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 7,864 млн барелів. Товарні запаси бензину на тижні зменшилися на 1,548 млн барелів, тоді як резерви дистилятів зросли на 372 тис. барелів. Аналітики в середньому прогнозували зниження запасів нафти на 2,9 млн барелів, резервів бензину – на 2,1 млн барелів, дистилятів – на 1,1 млн барелів, за даними Trading Economics.

