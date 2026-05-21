Інтерфакс-Україна
Економіка
08:48 21.05.2026

Fitch знизило рейтинг "Vodafone Україна" до "CCC-"

2 хв читати
Fitch знизило рейтинг "Vodafone Україна" до "CCC-"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) та рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу другого за величиною українського оператора мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) з "CCC" до "CCC-".

Як зазначено у повідомленні агентства, зниження рейтингу відображає значний ризик рефінансування єврооблігацій компанії ($280,1 млн в обігу станом на грудень 2025 року) з наближенням терміну погашення у лютому 2027 року.

Рейтинг відновлення залишається на рівні "RR4".

Агентство очікує, Національний банк України (НБУ) продовжить обмежувати транскордонні платежі приватних компаній в іноземній валюті для виконання зобов'язань за зовнішнім боргом.

У Fitch прогнозують, що "Vodafone Україна" матиме обмежений доступ до міжнародних ринків капіталу та недостатню ліквідність на іноземних рахунках для покриття майбутнього терміну погашення.

Водночас в агентстві додали, що рейтинги мобільного оператора залишаються підтриманими завдяки сильним позиціям на українському ринку мобільного зв'язку та високій прибутковості.

"Ми оцінюємо, що VFU матиме достатню ліквідність для операційної діяльності та погашення боргу, коли НБУ надасть дозвіл на валютні платежі", – зауважили в агентстві.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. 24 квітня 2025 року VFU оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами на суму у гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

З кінця травня минулого року VFU за результатами дев'яти пропозицій викупив власні єврооблігації на суму біля $24,4 млн, а на початку травня цього року оголосив черговий подібний тендер за ціною 98% номіналу на загальну суму $1,17 млн.

Як повідомлялося, "Vodafone Україна" у 2025 році збільшив виручку на 14% порівняно із попереднім роком – до 27,8 млрд грн, тоді як його чистий прибуток зріс на 18% – до 4,18 млрд грн.

 

Теги: #vodafone_україна #рейтинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 14.05.2026
"Vodafone Україна" запустив 5G у міжнародному роумінгу в 15 країнах

"Vodafone Україна" запустив 5G у міжнародному роумінгу в 15 країнах

12:39 02.05.2026
Видавнича асоціація розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями

Видавнича асоціація розпочала публікацію даних про продажі книжок мережевими книгарнями

11:30 01.05.2026
"Інтергал-Буд" очолив рейтинг кращих девелоперів України від Ukrainian Business Award

"Інтергал-Буд" очолив рейтинг кращих девелоперів України від Ukrainian Business Award

12:36 30.04.2026
Емоційний стан українців відновлюється після зими – соцдослідження Rating Group

Емоційний стан українців відновлюється після зими – соцдослідження Rating Group

14:14 29.04.2026
IDS Ukraine увійшла до рейтингу найбільших приватних інвесторів України за версією NV

IDS Ukraine увійшла до рейтингу найбільших приватних інвесторів України за версією NV

10:02 30.03.2026
Коефіцієнт масштабування на 7-му тендері "Vodafone Україна" з викупу євробондів на $1,5 млн впав до 0,033

Коефіцієнт масштабування на 7-му тендері "Vodafone Україна" з викупу євробондів на $1,5 млн впав до 0,033

12:23 26.03.2026
Зеленський очолює президентський рейтинг, у разі його неучасті переміг би Буданов – опитування Socis

Зеленський очолює президентський рейтинг, у разі його неучасті переміг би Буданов – опитування Socis

10:12 02.03.2026
Мінспорту визначило найкращі заклади фізкультури і спорту в Україні в 2025 році

Мінспорту визначило найкращі заклади фізкультури і спорту в Україні в 2025 році

04:39 19.02.2026
П'ятірка лідерів страхового ринку України за виплатами у 2025р. зазнала незначних змін – НАСУ

П'ятірка лідерів страхового ринку України за виплатами у 2025р. зазнала незначних змін – НАСУ

17:50 04.02.2026
"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,2 млн

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів на $1,2 млн

ВАЖЛИВЕ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

ОСТАННЄ

США закликають Україну та ЄС послабити обмеження на імпорт білоруських калійних добрив – ЗМІ

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Україна запускає експеримент щодо належної перевірки для експорту сільгосппродукції до ЄС

"Укренерго" отримає EUR11 млн гранту від KfW від імені німецького уряду

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Нафта прискорила падіння, Brent подешевшала до $104,7 за барель

Ощад за три тижні дії оновленої держпрограми підтримки енергопроєктів населення видав кредитів на 152 млн грн – топменеджер

"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА