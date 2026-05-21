Fitch знизило рейтинг "Vodafone Україна" до "CCC-"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) та рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу другого за величиною українського оператора мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) з "CCC" до "CCC-".

Як зазначено у повідомленні агентства, зниження рейтингу відображає значний ризик рефінансування єврооблігацій компанії ($280,1 млн в обігу станом на грудень 2025 року) з наближенням терміну погашення у лютому 2027 року.

Рейтинг відновлення залишається на рівні "RR4".

Агентство очікує, Національний банк України (НБУ) продовжить обмежувати транскордонні платежі приватних компаній в іноземній валюті для виконання зобов'язань за зовнішнім боргом.

У Fitch прогнозують, що "Vodafone Україна" матиме обмежений доступ до міжнародних ринків капіталу та недостатню ліквідність на іноземних рахунках для покриття майбутнього терміну погашення.

Водночас в агентстві додали, що рейтинги мобільного оператора залишаються підтриманими завдяки сильним позиціям на українському ринку мобільного зв'язку та високій прибутковості.

"Ми оцінюємо, що VFU матиме достатню ліквідність для операційної діяльності та погашення боргу, коли НБУ надасть дозвіл на валютні платежі", – зауважили в агентстві.

Облігації із погашенням у лютому 2027 року та номінальною ставкою 9,625% річних були випущені на $300 млн. 24 квітня 2025 року VFU оголосив про нарахування дивідендів своєму акціонеру у розмірі 660,245 млн грн ($15,9 млн за вказаним у повідомленні курсом) за 2024 рік. Згідно із обмеженнями Нацбанку, вони сплачуватимуться окремими щомісячними виплатами на суму у гривнях, яка дорівнюватиме EUR1 млн. Компанія наголосила, що за умовами випуску облігацій у такому випадку вона повинна запропонувати всім власникам облігацій подати заявку на їх продаж на суму, яка дорівнює сумі дивідендів, сплачених за межі України.

З кінця травня минулого року VFU за результатами дев'яти пропозицій викупив власні єврооблігації на суму біля $24,4 млн, а на початку травня цього року оголосив черговий подібний тендер за ціною 98% номіналу на загальну суму $1,17 млн.

Як повідомлялося, "Vodafone Україна" у 2025 році збільшив виручку на 14% порівняно із попереднім роком – до 27,8 млрд грн, тоді як його чистий прибуток зріс на 18% – до 4,18 млрд грн.