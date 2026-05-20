21:19 20.05.2026

ПриватБанк в перспективі може вийти на європейський ринок

Державний ПриватБанк, найбільший український банк, у своєму амбітному розвитку орієнтується на перспективу за настання необхідних умов вийти на європейський ринок, заявив глава правління Мікаель Бьоркнерт на пресконференції в Києві у середу.

"Ми – амбітний банк… Ми не соромимося говорити, що хочемо бути найбільшим банком, а також якісним європейським банком і прибутковим банком, щоб стати прикладом для Європи, коли ми наблизимося до неї", – сказав він.

"Я згоден з Мікаелем, що не слід виключати й того, що, можливо, нам варто також подумати про вихід за межі України, коли настане відповідний час", – підтримав голову правління голова наглядової ради Нільс Мелнґайліс.

Бьоркнерт наголосив, що ПриватБанк має готуватися до вступу України в ЄС, який рано чи пізно відбудеться, і це є одним з трьох фокусів його розвитку разом із забезпеченням стійкості роботи та участі у національній відбудові.

"Ми повинні бути тими, хто знає всі правила та адаптує наш бізнес, бачить, які найкращі практики існують у Європі, і, насправді, є найсильнішим українським банком, який … може допомогти українському бізнесу вести бізнес у Європі", – зауважив голова правління.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко під час пресконференції уточнив, що серед біля 18 млн клієнтів банку близько 3 млн через війну наразі перебувають у Європі.

Щодо можливої приватизації ПриватБанку, який був націоналізований наприкінці 2016 року, глава наглядової ради Мелнґайліс зазначив, що бачить завдання наглядової ради у тому, щоб банк був готовий до приватизації, коли б не було прийнято відповідне рішення.

"Я вважаю, що цілком очевидно: зараз, мабуть, не найкращий час для продажу чого-небудь в Україні, особливо з огляду на наш масштаб і розмір, тому наше завдання – працювати і, як казав Мікаель, готуватися, трансформуватися, робити банк якомога привабливішим, а також підвищувати його вартість, щоб у разі, якщо уряд вирішить продати акції, він міг отримати за них найвищу ціну", – зазначив голова наглядової ради.

Бьоркнерт заявив, що за результатами 2025 року та першого кварталу 2026 року банк показав видатні результати. Серед іншого його прибуток після оподаткування за ставкою 50% склав 12,8 млрд грн, або 49,4% прибутку всієї банківської системи.

"У нас найвища операційна ефективність на ринку: наше співвідношення витрат до доходу становить близько 24%, …. наші конкуренти в середньому мають близько 42%", – додав голова правління.

За його словами, у травні банк сплатить державі 20,4 млрд грн дивідендів за 2025 рік на додаток до 58,2 млрд грн податку на прибуток, сплачених минулого року.

Серед завдань на майбутнє Бьоркнерт виділив мету бути посередником у залученні коштів міжнародних інвесторів та міжнародних фінансових установ для відновлення України, яке оцінюється сумою більше $500 млрд, тоді як орієнтовна гранична спроможність банківської системи щодо кредитного фінансування складає близько $60 млрд.

За його словами, на цьому відносно новому для ПриватБанку напрямку минулого року йому вдалося завдяки всім механізмам розподілу ризиків сприяти наданню 12 тис. малим та середнім підприємствам кредитів на суму близько 25 млрд грн.

Глава правління також виділив шість основних напрямків розвитку банку: знання клієнтів та релевантні пропозиції; зручні та інноваційні клієнтські шляхи; трансформація транзакційного бізнесу; продуктова досконалість та лідерство в рішеннях; корпоративний бізнес та розвиток ринку капіталу; продуктивність та ефективність, які створюють цінність для клієнта.

Серед іншого ПриватБанк хоче підвищити якість клієнтського досвіду, забезпечивши простоту, зручність і безбар'єрність клієнтських шляхів, та зміцнити позиції як найбільшого емітента платіжних засобів та найбільшого провайдера торгового еквайрингу. Бьоркнерт нагадав, що частка банку у різних сегментах транзакційного бізнесу вже складає від 40 до 70%, але зазначив на необхідність зберегти ці показники, коли будуть відкриті двері до ЄС.

Голова правління також бачить перспективу у нарощуванні забезпечення клієнтів банку в їх операціях імпорту та експорту, які зростатимуть, та залученні ними капіталу.

"Потрібен ринок капіталу, де можна було б випускати облігації, тощо. Ми хотіли б бути в центрі цього процесу та бути частиною його створення", – наголосив Бьоркнерт.

ПриватБанк – найбільший банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 березня 2026 року становили 963,77 млрд грн (23,0% від загального обсягу).

