20:17 20.05.2026

Україна запускає експеримент щодо належної перевірки для експорту сільгосппродукції до ЄС

Україна в рамках експериментального проєкту впровадить механізм належної перевірки сільськогосподарської продукції, яка експортується до держав-членів ЄС, щоб виконати вимоги Регламенту ЄС 2023/1115 щодо запобігання знелісненню та деградації лісів, який набирає чинності з 1 січня 2027 року.

"Це дозволить мінімізувати ризики торговельних обмежень, підвищити прозорість ланцюгів постачання та зміцнити конкурентні позиції українських виробників", – наводяться в релізі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у середу слова заступника міністра Дениса Башлика.

Згідно з документом, відповідну постанову Кабінет міністрів прийняв 20 травня.

У межах реалізації проєкту в Державному аграрному реєстрі (ДАР) буде створена автоматизована геоінформаційна система для збору, обробки та верифікації інформації про земельні ділянки, на яких вирощується експортна продукція. Система забезпечить повну простежуваність ланцюга постачання – від земельної ділянки до експорту на ринок ЄС.

Для того, щоб скористатися новим механізмом, виробник має подати заяву про належну перевірку через електронний кабінет в ДАР. На основі цих даних формується витяг для підтвердження відповідності продукції вимогам законодавства ЄС, а верифікація інформації здійснюється через електронну взаємодію ДАР із Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно через систему "Трембіта".

 

