19:45 20.05.2026

"Укренерго" отримає EUR11 млн гранту від KfW від імені німецького уряду

НЕК "Укренерго" отримає EUR11 млн грантової фінансової підтримки від Кредитної установи для відбудови KfW від імені німецького уряду, повідомила компанія у середу.

"KfW від імені німецького уряду надасть "Укренерго" грантове фінансування на суму EUR11 млн та розглядає можливість пільгового кредитування компанії на значно більшу суму у 2026 році", – зазначили в НЕК.

Сторони обговорили такі плани під час зустрічі в рамках Берлінської конференції "Energy Security – Lessons from Ukraine".

За словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченко, минула зима стала найскладнішою для українських енергетиків за увесь період повномасштабної війни, оскільки РФ здійснювала масовані ракетно-дронові атаки на енергосистему фактично безперервно, а відновлювальні роботи після них вимагали неймовірних зусиль персоналу енергетичних компаній та використання дуже значних обсягів накопиченого запасу устаткування.

"Враховуючи цей досвід, до наступного осінньо-зимового періоду "Укренерго" має акумулювати ще більші резерви трансформаторного обладнання, вимикачів, роз'єднувачів, пристроїв релейного захисту та автоматики. Без допомоги партнерів виконати це завдання вкрай складно", – зазначив він.

Як доповнили в НЕК, Німеччина залишається одним із найбільших партнерів України в енергетичному секторі під час повномасштабної війни. Зокрема, з 2022 року уряд ФРН через KfW надав "Укренерго" грантів і кредитів на загальну суму понад EUR366 млн.

Вказані кошти були спрямовані на придбання обладнання на заміну пошкодженому, виконання аварійно-відновлювальних робіт, фінансування реконструкції та будівництва ліній електропередачі, облаштування фізичного захисту високовольтних підстанцій. Також Німеччина є одним із найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України, який адмініструється Секретаріатом Енергетичного співтовариства – її внесок складає близько EUR600 млн.

 

15:39 12.05.2026
УЧХ розпочав прийом заявок на грант для прифронтових громад

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

"Укренерго" ініціює перед НКРЕКП підвищення тарифів на передачу е/е та диспетчеризацію на 2026р

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко: скасування ПСО для газової генерації було логічним кроком

"Укренерго" ініціюватиме збільшення тарифу на передачу е/е у разі вичерпання коштів на оплату ВДЕ-генерації – CEO

Новим послом ФРН в Україні стане Борис Руге – ЗМІ

Найскладніша ситуація з енергозабезпеченням на Сумщині, через негоду знеструмлено більше 100 н.п. – "Укренерго"

Потужність УЗЕ в Україні за останній час зросла у 300 разів – глава "Укренерго"

Негода знеструмила понад 100 н.п. у 10 областях, є відключення в 5 через дронові атаки – "Укренерго"

Прокуратура викрила схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго": 447 млн грн збитків, підозри п'яти учасникам

