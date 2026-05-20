"Укренерго" отримає EUR11 млн гранту від KfW від імені німецького уряду

НЕК "Укренерго" отримає EUR11 млн грантової фінансової підтримки від Кредитної установи для відбудови KfW від імені німецького уряду, повідомила компанія у середу.

"KfW від імені німецького уряду надасть "Укренерго" грантове фінансування на суму EUR11 млн та розглядає можливість пільгового кредитування компанії на значно більшу суму у 2026 році", – зазначили в НЕК.

Сторони обговорили такі плани під час зустрічі в рамках Берлінської конференції "Energy Security – Lessons from Ukraine".

За словами голови правління "Укренерго" Віталія Зайченко, минула зима стала найскладнішою для українських енергетиків за увесь період повномасштабної війни, оскільки РФ здійснювала масовані ракетно-дронові атаки на енергосистему фактично безперервно, а відновлювальні роботи після них вимагали неймовірних зусиль персоналу енергетичних компаній та використання дуже значних обсягів накопиченого запасу устаткування.

"Враховуючи цей досвід, до наступного осінньо-зимового періоду "Укренерго" має акумулювати ще більші резерви трансформаторного обладнання, вимикачів, роз'єднувачів, пристроїв релейного захисту та автоматики. Без допомоги партнерів виконати це завдання вкрай складно", – зазначив він.

Як доповнили в НЕК, Німеччина залишається одним із найбільших партнерів України в енергетичному секторі під час повномасштабної війни. Зокрема, з 2022 року уряд ФРН через KfW надав "Укренерго" грантів і кредитів на загальну суму понад EUR366 млн.

Вказані кошти були спрямовані на придбання обладнання на заміну пошкодженому, виконання аварійно-відновлювальних робіт, фінансування реконструкції та будівництва ліній електропередачі, облаштування фізичного захисту високовольтних підстанцій. Також Німеччина є одним із найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України, який адмініструється Секретаріатом Енергетичного співтовариства – її внесок складає близько EUR600 млн.