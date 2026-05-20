Нафта прискорила падіння, Brent подешевшала до $104,7 за барель

Зниження цін на нафту посилилося ввечері в середу на заявах президента США Дональда Трампа про швидке закінчення конфлікту на Близькому Сході.

Липневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 18:18 кч дешевшають на $6,58 (5,91%), до $104,7 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $5,51 (5,29%), до $98,64 за барель.

Трамп заявив під час заходу для представників Конгресу в Білому домі, що війна з Іраном завершиться "дуже швидко", і Тегеран "дуже хоче укласти угоду", повідомляє Bloomberg. Незадовго до цього американський президент сказав, що Штатам, можливо, доведеться знову атакувати Іран.

Тим часом іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) у середу пригрозив завдати ударів по територіях за межами Близького Сходу, якщо США вирішать поновити воєнні дії.

Крім того, Financial Times повідомила з посиланням на дані моніторингових ресурсів, що Ормузьку протоку в середу мають намір минути три супертанкери, які везуть нафту в країни Азії. За даними видання, два судна везуть нафту з Іраку до Китаю, ще одне – з Кувейту до Південної Кореї. Загальний обсяг експорту – 6 млн барелів нафти; ймовірно, це найбільший обсяг нафти, який намагаються вивезти за день через Ормузьку протоку від початку конфлікту в регіоні 28 лютого.

"Надії на поліпшення ситуації все ще присутні, – зазначив Джованні Стауново з UBS Group AG. – Кілька танкерів зуміли пройти через Ормузьку протоку за останню добу, що також тисне на ціни на нафту".

Аналітики Citi очікують зростання ціни Brent до $120 за барель у найближчому майбутньому, зазначають, що ринок недооцінює ризик подальших перебоїв у поставках через близькосхідний конфлікт.

Експерти PVM також попереджають, що світові запаси нафти можуть знизитися до критично низьких рівнів. "Проте, як ми бачимо останнім часом, учасники ринку досить спокійно або навіть самовпевнено ставляться до можливих наслідків конфлікту", – йдеться в огляді PVM.

Тим часом у середу Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 7,864 млн барелів. Товарні запаси бензину на тижні зменшилися на 1,548 млн барелів, тоді як резерви дистилятів зросли на 372 тис. барелів.

Аналітики в середньому прогнозували зниження запасів нафти на 2,9 млн барелів, резервів бензину – на 2,1 млн барелів, дистилятів – на 1,1 млн барелів, за даними Trading Economics.