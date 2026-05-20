Інтерфакс-Україна
Економіка
19:03 20.05.2026

Ощад за три тижні дії оновленої держпрограми підтримки енергопроєктів населення видав кредитів на 152 млн грн – топменеджер

2 хв читати
Ощад за три тижні дії оновленої держпрограми підтримки енергопроєктів населення видав кредитів на 152 млн грн – топменеджер

Ощадбанк за перші три тижні роботи оновленої держпрограми "Енергонезалежність фізичних осіб-власників домогосподарств" видав кредитів населенню на 152 млн грн, забезпечивши свою частку кредитування за цим напрямком серед українських банків у 98%, повідомив заступник голови правління банку, відповідальний за роздрібний бізнес Антон Тютюн.

"Лише за перші три тижні після старту оновленої програми у 2026 році Ощадбанк профінансував населення на 152 млн грн, фактично сформувавши основний обсяг ринку кредитування фізичних осіб на енергетичну модернізацію житла", – сказав Тютюн під час форуму Ощадбанку Energy Finance 2026.

Він наголосив, що таким чином банк забезпечив 98% усіх виданих за цією програмою кредитів серед українських банків.

За словами Тютюна, розвиток децентралізованої генерації серед українців стає одним із ключових факторів енергетичної безпеки країни, а попит на такі рішення стрімко зростає на тлі нових викликів для енергосистеми.

Як уточнили в Ощадбанку, у березні 2026 року держава розширила умови програми "Енергонезалежність фізичних осіб-власників домогосподарств". Згідно з ключовими змінами, тепер кредит можна взяти не тільки на сонячні панелі, а й на генератори (дизельні, бензинові, газові та двопаливні) із додатковою компенсацією до 30% від вартості обладнання. У банку зазначили, що це значно дешевша альтернатива сонячним станціям для багатьох домогосподарств, до того ж технічно це простіше рішення. Взагалі програма охоплює фінансування сонячних панелей, систем накопичення енергії, генераторів, домашніх накопичувачів та інших рішень, які дозволяють українським родинам підвищувати власну енергетичну стійкість в умовах війни.

Теги: #ощадбанк #енергонезалежність #кредити

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 20.05.2026
"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

14:54 18.05.2026
Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

12:02 18.05.2026
Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

Ощадбанк профінансував перший енергопроєкт із міжнародним страхуванням на EUR23,6 млн – BESS 50 МВт

05:06 16.05.2026
Топменеджерка Ощадбанку: ми надаємо позитивне рішення на кредит приблизно 80% проєктів, кредитуємо – 65%

Топменеджерка Ощадбанку: ми надаємо позитивне рішення на кредит приблизно 80% проєктів, кредитуємо – 65%

19:25 15.05.2026
Обсяг кредитів у квітні зріс на 2,3%, депозитів – на 2,6% – Нацбанк

Обсяг кредитів у квітні зріс на 2,3%, депозитів – на 2,6% – Нацбанк

19:04 15.05.2026
Топменеджерка Ощадбанку: ми надаємо позитивне рішення на кредит приблизно 80% проєктів, кредитуємо – 65%

Топменеджерка Ощадбанку: ми надаємо позитивне рішення на кредит приблизно 80% проєктів, кредитуємо – 65%

12:33 14.05.2026
UPG для своєї енергонезалежності робить ставку на установки зберігання енергії – засновник

UPG для своєї енергонезалежності робить ставку на установки зберігання енергії – засновник

21:34 13.05.2026
Ощадбанк та UPG уклали договір про кредитування бізнесу на особливих умовах для купівлі пального

Ощадбанк та UPG уклали договір про кредитування бізнесу на особливих умовах для купівлі пального

19:57 12.05.2026
ПРООН і Ощадбанк домовилися про підтримку муніципальних енергопроєктів

ПРООН і Ощадбанк домовилися про підтримку муніципальних енергопроєктів

13:48 08.05.2026
Уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів – Свириденко

Уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності університетів – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

ОСТАННЄ

Україна запускає експеримент щодо належної перевірки для експорту сільгосппродукції до ЄС

"Укренерго" отримає EUR11 млн гранту від KfW від імені німецького уряду

Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з Газпрому $1,4 млрд на користь "Нафтогазу" за рішенням міжнародного арбітражу

Нафта прискорила падіння, Brent подешевшала до $104,7 за барель

Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

НБУ продав на аукціоні отриманий за борги Імексбанку комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн

Експорт українського цементу в ЄС майже заблокований на старті другого етапу СВАМ

Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

"Метінвест" пропонує на час воєнного стану звільнити від фінчастини CBAM товари з України до ЄС, але залишити звіти в межах механізму

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА