Ощад за три тижні дії оновленої держпрограми підтримки енергопроєктів населення видав кредитів на 152 млн грн – топменеджер

Ощадбанк за перші три тижні роботи оновленої держпрограми "Енергонезалежність фізичних осіб-власників домогосподарств" видав кредитів населенню на 152 млн грн, забезпечивши свою частку кредитування за цим напрямком серед українських банків у 98%, повідомив заступник голови правління банку, відповідальний за роздрібний бізнес Антон Тютюн.

"Лише за перші три тижні після старту оновленої програми у 2026 році Ощадбанк профінансував населення на 152 млн грн, фактично сформувавши основний обсяг ринку кредитування фізичних осіб на енергетичну модернізацію житла", – сказав Тютюн під час форуму Ощадбанку Energy Finance 2026.

Він наголосив, що таким чином банк забезпечив 98% усіх виданих за цією програмою кредитів серед українських банків.

За словами Тютюна, розвиток децентралізованої генерації серед українців стає одним із ключових факторів енергетичної безпеки країни, а попит на такі рішення стрімко зростає на тлі нових викликів для енергосистеми.

Як уточнили в Ощадбанку, у березні 2026 року держава розширила умови програми "Енергонезалежність фізичних осіб-власників домогосподарств". Згідно з ключовими змінами, тепер кредит можна взяти не тільки на сонячні панелі, а й на генератори (дизельні, бензинові, газові та двопаливні) із додатковою компенсацією до 30% від вартості обладнання. У банку зазначили, що це значно дешевша альтернатива сонячним станціям для багатьох домогосподарств, до того ж технічно це простіше рішення. Взагалі програма охоплює фінансування сонячних панелей, систем накопичення енергії, генераторів, домашніх накопичувачів та інших рішень, які дозволяють українським родинам підвищувати власну енергетичну стійкість в умовах війни.