"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

Наглядова рада ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") погодила збільшення ліміту кредитної лінії, яка може бути надана Ощадбанку для забезпечення фінансування іпотечних кредитів у межах програми "єОселя", до 17 млрд грн із 14 млрд грн.

Згідно з інформацією у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення наглядова рада "Укрфінжитла" ухвалила 15 травня 2026 року.

Компанія також погодила внесення змін до договору застави з Ощадбанком для оформлення додаткового забезпечення у вигляді гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Йдеться про ОВДП із погашенням 7 квітня 2027 року, 3 листопада 2027 року та 12 квітня 2028 року. Кількість і заставна вартість цінних паперів визначатимуться виходячи зі справедливої вартості ОВДП на дату вчинення відповідного правочину.

Вартість активів "Укрфінжитла" станом на 31 грудня 2025 року становила 139,9 млрд грн, а співвідношення ринкової вартості предмета правочину до активів компанії – 12,15%.

За рішення проголосували чотири присутні члени наглядової ради з п’яти.

"Укрфінжитло" є оператором державної програми доступного іпотечного кредитування "єОселя". Станом на середину квітня 2026 року за програмою було видано 25,005 тис. кредитів на загальну суму 43,58 млрд грн.