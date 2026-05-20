18:40 20.05.2026

Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

Державна служба статистики оновила методологію державного статистичного спостереження "Зміни цін на ринку житла" згідно з вимогами Регламенту Європейської Комісії (ЄС) 2025/1182 від 17 червня 2025 року, а також розширила охоплення ринку житла і джерел даних.

"Із першого кварталу 2026 року Державна служба статистики України оновила методологію державного статистичного спостереження "Зміни цін на ринку житла". Новий підхід передбачає впровадження сучасних методів збору даних, розширення територіального охоплення, ринку житла та системи показників відповідно до стандартів Євростату", – йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що відтепер для формування індексів цін на житло враховуються не лише квартири, а й житлові будинки на первинному та вторинному ринках житла. Спостереження охоплює всі територіальні громади України – великі міста, селища та села.

Згідно із повідомленням, для розрахунку показників портал OLX у рамках угоди про інформаційне співробітництво надає інформацію про ціни пропозицій продажу квартир і житлових будинків для вторинного та первинного ринків. Держстат зазначає, що такий підхід відповідає сучасним міжнародним підходам до розвитку офіційної статистики, які передбачають ширше використання Big Data, адміністративних та інших альтернативних джерел інформації у статистичному виробництві.

"Цифровізація процесів збору та обробки даних, а також інтеграція нових джерел інформації дозволяють підвищити повноту, актуальність і репрезентативність статистичних показників", – повідомило статвідомство.

Крім того, Держстат розпочав розрахунок індексів цін на житло з новим середньорічним базисним періодом: 2025 = 100. Така вимога міститься у Регламенті Європейської Комісії (ЄС) 2025/1182 від 17 червня 2025 року. Це дозволить Держстату передавати дані індексу цін на житло до Євростату відповідно до Збірника статистичних вимог.

Методологічні положення державного статистичного спостереження "Зміни цін на ринку житла" були затверджені наказом Держстату №72 від 27 березня 2026 року.

