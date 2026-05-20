НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до ТОВ "ФК "Фалькон" та ТОВ "ФК "Фінвей" за порушення вимог законодавства про фінансові послуги, повідомляється на сайті регулятора.

Нацбанк наклав на ТОВ "ФК "Фалькон" штраф у розмірі 181,6 тис. грн та виніс компанії письмове застереження за порушення вимог положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг.

Компанія має сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням, а також до 9 червня 2026 року усунути порушення та недоліки в діяльності, зазначені в застереженні.

До ТОВ "ФК "Фінвей" застосовано захід впливу у вигляді вимоги про усунення виявленого під час нагляду порушення та приведення діяльності у відповідність до законодавства.

За даними НБУ, станом на 1 лютого та 1 березня 2026 року ТОВ "ФК "Фінвей" порушувало пруденційну вимогу щодо достатності власного капіталу.

Компанія має усунути порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства до 1 липня 2026 року.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 травня 2026 року.

За даними YouControl, ТОВ "ФК "Фалькон" зареєстровано в Харкові у травні 2018 року, його статутний капітал становить 5,62 млн грн. ТОВ "ФК "Фінвей" зареєстровано в Києві у березні 2019 року, статутний капітал компанії становить 7,04 млн грн.