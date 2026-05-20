Інтерфакс-Україна
Економіка
17:44 20.05.2026

НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

2 хв читати
НБУ застосував заходи впливу до двох фінкомпаній
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) застосував заходи впливу до ТОВ "ФК "Фалькон" та ТОВ "ФК "Фінвей" за порушення вимог законодавства про фінансові послуги, повідомляється на сайті регулятора.

Нацбанк наклав на ТОВ "ФК "Фалькон" штраф у розмірі 181,6 тис. грн та виніс компанії письмове застереження за порушення вимог положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг.

Компанія має сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності рішенням, а також до 9 червня 2026 року усунути порушення та недоліки в діяльності, зазначені в застереженні.

До ТОВ "ФК "Фінвей" застосовано захід впливу у вигляді вимоги про усунення виявленого під час нагляду порушення та приведення діяльності у відповідність до законодавства.

За даними НБУ, станом на 1 лютого та 1 березня 2026 року ТОВ "ФК "Фінвей" порушувало пруденційну вимогу щодо достатності власного капіталу.

Компанія має усунути порушення та привести діяльність у відповідність до вимог законодавства до 1 липня 2026 року.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 травня 2026 року.

За даними YouControl, ТОВ "ФК "Фалькон" зареєстровано в Харкові у травні 2018 року, його статутний капітал становить 5,62 млн грн. ТОВ "ФК "Фінвей" зареєстровано в Києві у березні 2019 року, статутний капітал компанії становить 7,04 млн грн.

Теги: #порушення #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:29 20.05.2026
НБУ продав на аукціоні отриманий за борги Імексбанку комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн

НБУ продав на аукціоні отриманий за борги Імексбанку комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн

17:38 19.05.2026
НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

19:18 18.05.2026
Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

10:59 18.05.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

00:03 16.05.2026
Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

13:34 06.05.2026
Росіяни під Покровськом після оголошення припинення вогню здійснили 28 обстрілів українських позицій – 7 корпус ДШВ

Росіяни під Покровськом після оголошення припинення вогню здійснили 28 обстрілів українських позицій – 7 корпус ДШВ

12:57 06.05.2026
РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

РФ зірвала режим припинення вогню, подальші дії Україна визначить після доповідей військових – Зеленський

09:20 06.05.2026
Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

Росія порушила припинення вогню, ініційоване Україною. Фальшиві заклики РФ до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією – Сибіга

20:49 08.04.2026
Омбудсман заявив про масові порушення в Україні прав дітей на спецосвіту

Омбудсман заявив про масові порушення в Україні прав дітей на спецосвіту

13:41 06.04.2026
Суд стягнув з комерційної компанії 145 млн грн за порушення оборонного контракту

Суд стягнув з комерційної компанії 145 млн грн за порушення оборонного контракту

ВАЖЛИВЕ

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

ОСТАННЄ

Держстат оновив методологію розрахунку індексів цін на житло згідно з європейськими стандартами

Експорт українського цементу в ЄС майже заблокований на старті другого етапу СВАМ

Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

"Метінвест" пропонує на час воєнного стану звільнити від фінчастини CBAM товари з України до ЄС, але залишити звіти в межах механізму

ОСР у 2025р отримали понад 120 тис. заяв на приєднання до електромереж, що відповідає довоєнному рівню

Плюсом реактора Westinghouse АР1000 для України є його здатність працювати без е/е 72 години – топменеджер

Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА