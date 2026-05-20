Інтерфакс-Україна
Економіка
16:29 20.05.2026

НБУ продав на аукціоні отриманий за борги Імексбанку комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн

2 хв читати
НБУ продав на аукціоні отриманий за борги Імексбанку комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн
Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) продав на аукціоні у системі "Prozorro.Продажі" комплекс будівель в Одесі, отриманий у рахунок часткового задоволення кредиторських вимог за кредитом рефінансування Імексбанку, за 93 млн грн (без ПДВ), повідомляється на сайті регулятора.

"Це – 20-та успішно реалізована угода з майном у 2026 році, яке Національний банк отримав у рахунок погашення боргів неплатоспроможних банків перед регулятором. Загалом від початку року Національний банк продав набуте і власне майно на понад 179 млн грн", – зазначив заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

Як зазначив регулятор, йдеться про комплекс будівель загальною площею 2,334 тис. кв. м на пр. Шевченка, 8А в Одесі (фактична загальна площа об’єкта становить 3,054 тис. кв. м).

Об’єкт зазнав значних пошкоджень унаслідок російських атак протягом 2024 року, що негативно вплинуло на його ринкову вартість.

Початкова вартість лота становила майже 24,8 млн грн, однак за підсумками аукціону 1 травня 2026 року ціна зросла майже вчетверо – до 93 млн грн (без ПДВ). До торгів долучилися шість учасників: п’ять юридичних осіб та одна фізична особа.

Переможцем торгів стало ВК ТОВ "Осьміног". Договір купівлі-продажу з ним Нацбанк уклав 19 травня 2026 року.

Як повідомлялося, НБУ 26 січня 2015 року відніс Імексбанк до категорії неплатоспроможних. Заборгованість банку перед регулятором за кредитами рефінансування на той момент перевищувала 3,4 млрд грн.

Із цієї суми Нацбанк вже повернув понад 576 млн грн, зокрема, через судові процедури та продаж заставного майна на аукціонах. Загалом із 2015 року регулятор повернув майже 20 млрд грн боргів неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування, залишок такої заборгованості наразі становить 32,9 млрд грн.

За даними YouControl, ВК ТОВ "Осьміног" зареєстровано в Одесі у квітні 1992 року, його статутний капітал становить 125,8 млн грн, директором є Дмитро Френкель. Основний вид діяльності компанії: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Теги: #аукціон #імексбанк #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:38 19.05.2026
НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

19:18 18.05.2026
Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

10:59 18.05.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

00:03 16.05.2026
Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

Найприбутковішими банками за І кв.-2026 року стали Приват, Ощад, Універсал, ПУМБ та Райф

19:25 15.05.2026
Обсяг кредитів у квітні зріс на 2,3%, депозитів – на 2,6% – Нацбанк

Обсяг кредитів у квітні зріс на 2,3%, депозитів – на 2,6% – Нацбанк

11:34 14.05.2026
Пом'якшення валютних обмежень стосується нерезидентів, які надають послуги українським компаніям, зокрема в оборонній сфері, – Пишний

Пом'якшення валютних обмежень стосується нерезидентів, які надають послуги українським компаніям, зокрема в оборонній сфері, – Пишний

16:57 26.03.2026
5 помилок при купівлі авто з аукціонів США, які коштують тисячі доларів

5 помилок при купівлі авто з аукціонів США, які коштують тисячі доларів

19:25 03.03.2026
Мінфіну вдалося опустити ставки за доларовими ОВДП ще майже на 0,4 в.п., за гривневими – на 0,1 в.п.

Мінфіну вдалося опустити ставки за доларовими ОВДП ще майже на 0,4 в.п., за гривневими – на 0,1 в.п.

20:35 02.03.2026
Австралійська European Lithium Limited услід за купівлею Velta купує її борги у Фонду гарантування вкладів

Австралійська European Lithium Limited услід за купівлею Velta купує її борги у Фонду гарантування вкладів

07:18 27.02.2026
"Укрпошта" виставила на аукціон 20 об’єктів нерухомості зі стартовою ціною понад 200 млн грн

"Укрпошта" виставила на аукціон 20 об’єктів нерухомості зі стартовою ціною понад 200 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

ОСТАННЄ

Експорт українського цементу в ЄС майже заблокований на старті другого етапу СВАМ

Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

"Метінвест" пропонує на час воєнного стану звільнити від фінчастини CBAM товари з України до ЄС, але залишити звіти в межах механізму

ОСР у 2025р отримали понад 120 тис. заяв на приєднання до електромереж, що відповідає довоєнному рівню

Плюсом реактора Westinghouse АР1000 для України є його здатність працювати без е/е 72 години – топменеджер

Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА