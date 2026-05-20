НБУ продав на аукціоні отриманий за борги Імексбанку комплекс будівель в Одесі за 93 млн грн

Національний банк України (НБУ) продав на аукціоні у системі "Prozorro.Продажі" комплекс будівель в Одесі, отриманий у рахунок часткового задоволення кредиторських вимог за кредитом рефінансування Імексбанку, за 93 млн грн (без ПДВ), повідомляється на сайті регулятора.

"Це – 20-та успішно реалізована угода з майном у 2026 році, яке Національний банк отримав у рахунок погашення боргів неплатоспроможних банків перед регулятором. Загалом від початку року Національний банк продав набуте і власне майно на понад 179 млн грн", – зазначив заступник голови НБУ Ярослав Матузка.

Як зазначив регулятор, йдеться про комплекс будівель загальною площею 2,334 тис. кв. м на пр. Шевченка, 8А в Одесі (фактична загальна площа об’єкта становить 3,054 тис. кв. м).

Об’єкт зазнав значних пошкоджень унаслідок російських атак протягом 2024 року, що негативно вплинуло на його ринкову вартість.

Початкова вартість лота становила майже 24,8 млн грн, однак за підсумками аукціону 1 травня 2026 року ціна зросла майже вчетверо – до 93 млн грн (без ПДВ). До торгів долучилися шість учасників: п’ять юридичних осіб та одна фізична особа.

Переможцем торгів стало ВК ТОВ "Осьміног". Договір купівлі-продажу з ним Нацбанк уклав 19 травня 2026 року.

Як повідомлялося, НБУ 26 січня 2015 року відніс Імексбанк до категорії неплатоспроможних. Заборгованість банку перед регулятором за кредитами рефінансування на той момент перевищувала 3,4 млрд грн.

Із цієї суми Нацбанк вже повернув понад 576 млн грн, зокрема, через судові процедури та продаж заставного майна на аукціонах. Загалом із 2015 року регулятор повернув майже 20 млрд грн боргів неплатоспроможних банків за кредитами рефінансування, залишок такої заборгованості наразі становить 32,9 млрд грн.

За даними YouControl, ВК ТОВ "Осьміног" зареєстровано в Одесі у квітні 1992 року, його статутний капітал становить 125,8 млн грн, директором є Дмитро Френкель. Основний вид діяльності компанії: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.