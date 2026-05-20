Інтерфакс-Україна
Економіка
16:21 20.05.2026

Експорт українського цементу в ЄС майже заблокований на старті другого етапу СВАМ

Експорт українського цементу в ЄС майже заблокований при впровадженні другого етапу СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism – механізм транскордонного вуглецевого регулювання), наша країна має зайняти проактивну позицію щодо підтримки власного виробника, наголосила виконавчий директор Асоціації "Укрцемент" Людмила Кріпка.

"Умови, які українська цементна галузь отримала на старті впровадження другого етапу СВАМ, тобто на початку цього року, більш реалістично описати не словом "бар’єр", а "ембарго". Ми отримали дефолтні значення викидів СО2 для цементу з України на рівні 1518 кг/т клінкеру, що майже вдвічі перевищує фактичні показники, навіть при мокрому способі виробництва", – повідомила Кріпка на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" у Києві у середу.

Вона також зазначила, що на даний час в ЄС немає жодного верифікатора для цілей СВАМ, але навіть якби вони були, приїзд до України європейських верифікаторів (це обов’язкова вимога у перший рік), є малоймовірним через високий рівень безпекових ризиків.

"За таких умов експорт є неможливим в принципі! І ми бачимо наслідки: виробництво цементу зменшилось, надходження до бюджету скоротились, валютна виручка впала, що привело до ще більшого дисбалансу у торговому сальдо країни", – наголосила Кріпка.

Асоціація "Укрцемент", як сама, так і спільно з партнерами, продукція яких підпадає під механізм CBAM, весь 2025 рік зверталися до уряду, ЄК та всіх причетних, щодо застосування декларативного принципу на період війни та відбудови (це можливо згідно частини 7 статті 30 Регламенту CBAM щодо форс-мажору, що має руйнівні наслідки для економіки та промислової інфраструктури). Але, за словами Кріпки, посадовці ЄК заспокоювали, що вплив впровадження СВАМ на українську економіку буде мінімальним. Результати першого кварталу показали, що вплив суттєвий, де-факто блокує експорт.

"На даний час ЄК визнає, що дефолтне значення некоректне, там також бачать проблему з сертифікацією верифікаторів, яка стосується не тільки Україні, а і країн ЄС. (Нам) обіцяють виправити ці моменти протягом місяця", – повідомила Кріпка.

За її словами, ці обнадійливі заяви спонукали підприємства відновити експорт, але залишається ризик катастрофічних санкцій для компаній та дилерів, які робили ці поставки.

При цьому цементна галузь одна з лідерів вітчизняної промисловості з системної підготовки до повноцінного запуску СВАМ.

"Ми суттєво просунулися у використанні альтернативного палива, маємо конкретні приклади запуску власної "зеленої" генерації, проводимо постійний моніторинг викидів (МЗВ) і верифікували їх наявними в країні верифікаторами", – повідомила Кріпка.

Тому, наголосила вона, на питання "що стримує розвиток експорту в країни ЄС", можна казати "нерівні умови конкуренції".

"Ми бачимо, що світ переходить до моделі економічного прагматизму та захисту власних ринків. У цих умовах Україна має дуже обмежений час, щоб адаптувати свою економіку до нової реальності. Ми маємо зайняти проактивну позицію щодо підтримки власного виробника", – пояснила Кріпка.

Вона навела як приклад здорового "агресивного прагматизму" сусідню Польщу. У 2024 році експорт українського цементу до Польщі склав 854 тис тонн. Польща в цей рік виробила 17,7 млн тонн цементу. Фактично експорт з України склав 3,7% від їхнього виробництва. А в пресі на перших сторінках були заголовки про "зникнення польських цементних заводів", в польському Сеймі створено міжфракційне депутатське об’єднання "Підтримки розвитку цементної промисловості Польщі".

Кріпка підкреслила, що наша країна, щоб не залишитись на узбіччі промислової конкурентоспроможності, має зайняти проактивну позицію щодо підтримки власного виробника.

Теги: #цемент #cbam #єс #експорт

