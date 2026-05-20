Продовження строку служби вантажних вагонів на фоні їх профіциту посилює деградаційні процеси – КВБЗ

Відсутність нормативно встановлених строків експлуатації вантажних вагонів призвела до критичної ситуації на ринку вантажних перевезень, а наявність опції продовження строку служби вагонів на фоні їх профіциту не сприяє розвитку ринку перевезень, а тільки посилює деградаційні процеси, вважає Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ).

"В Україні кількість вантажних вагонів із вичерпаним нормативним строком служби перевищує 115 тис. одиниць. Це 72% загального парку, що є одним із найгірших показників серед країн з колією 1520 мм", – йдеться у дописі пресслужби на сайті КВБЗ з посиланням на директора зі збуту та маркетингу Олександра Менькова.

Він нагадує, що 2021 року наказом Мінінфраструктури №647 було запроваджено державне регулювання строків експлуатації вагонів, однак потім з’явилися інші нормативно-правові акти, які гальмують початок "оздоровлення та омолодження" рухомого складу, зокрема, наказ Мінрозвитку №267 від 2024 року "Про забезпечення сталих залізничних перевезень під час дії правового режиму воєнного стану в Україні" щодо продовження строку експлуатації вагонів.

"Противники впровадження "вікового цензу" наводять приклад з європейської практики, де середній вік вагонів перевищує 40 років. Однак при цьому замовчують деякі факти: в Європі для вантажних і пасажирських перевезень є різні колії, інтенсивність руху значно нижча, що позитивно впливає на безпеку руху, також в Європі менша навантаженість на вісь вагона – 22,5 тонни замість 23,5 та 25 тонни на колії 1520 мм", – вважає Меньков.

Крім того, вказує він, європейські вагони проєктуються, випробуються та експлуатуються зовсім в іншому технічному полі, яке не можна порівнювати з інфраструктурними особливостями України та країн колії 1520 мм, де вчасно ремонтуються вагони, а вартість подовження строку служби вагонів є суттєвою.

"Падіння обсягів перевезень "Укрзалізницею" призвело до утворення профіциту, який дорівнює аж 64% від загального парку. Тобто понад 100 тис. вагонів простоюють у різному стані. Водночас триває занепад галузі українського вагонобудування, відтік кваліфікованих кадрів. Щомісячний випуск нових вантажних вагонів не перевищує 10% від виробничих можливостей заводів", – йдеться у дописі.

Водночас у дописі вказується, що КВБЗ чітко розуміє, що є вагони, які експлуатуються у більш легких умовах порівняно з іншими і дійсно у деяких випадках можливо подовжити термін експлуатації, але це має базуватись на комплексі досліджень, які ґрунтуються на чітко визначених методиках.

"КВБЗ проти безконтрольного і безсистемного подовження строків експлуатації вантажних вагонів понад термін, встановлений виробником. Адже він встановлюється на підставі розрахунків, тривалих і недешевих випробувань на відповідність стандартам з безпеки руху на залізниці", – зазначає завод.

З урахуванням ситуації, КВБЗ пропонує, зокрема, скасувати дію наказу Мінрозвитку №267, а в якості стимулюючого фактору опрацювати встановлення коригуючого підвищеного тарифу на вагони, що експлуатуються поза межами нормативного строку.

Крім того, для підвищення конкурентоздатності "Укрзалізниці" КВБЗ пропонує залучити кошти від реалізації металобрухту на аукціонах (від порізки непридатних вантажних вагонів власності "Укрзалізниці") та направити їх на побудову нового рухомого складу, як на власних виробничих площах "Укрзалізниці", так і приватними заводами-виробниками.

"У разі невідворотності, внести зміни до наказу №647, які будуть враховувати усі аспекти продовження строку служби вагонів понад нормативний термін, встановлений виробником, що включають комплекс робіт з оцінки технічного стану, випробувань кожного вагона, визначення критеріїв щодо прийняття рішень по продовженню тощо", – зазначає Меньков.

Крім того, пропонується встановлення зони реальної відповідальності усіх учасників процесу.

Як повідомлялось, промислові асоціації та об’єднання України, зокрема, "Укрметалургпром", "Укрцемент", "УкрФА", Всеукраїнський союз виробників будматеріалів виступили за скасування норм граничного строку експлуатації вантажних вагонів, ставлячи у пріоритет їх технічний стан.

На їхню думку, наявність такої норми призведе до зменшення рухомого складу "Укрзалізниці", витрати ляжуть на споживачів, впадуть залізничні перевезення. При цьому, за оцінкою "Укрзалізниці", доведеться списати третину вантажних вагонів, які нереально замістити під час війни.