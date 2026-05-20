Інтерфакс-Україна
Економіка
14:40 20.05.2026

"Метінвест" пропонує на час воєнного стану звільнити від фінчастини CBAM товари з України до ЄС, але залишити звіти в межах механізму

3 хв читати
"Метінвест" пропонує на час воєнного стану звільнити від фінчастини CBAM товари з України до ЄС, але залишити звіти в межах механізму

Гірничо-металургійна група "Метінвест" пропонує тимчасово – на період воєнного стану – звільнити від фінансового складника CBAM (механізм вуглецевого коригування імпорту) імпортовані товари з України як країни-кандидата до ЄС, що потерпає від війни, водночас залишивши вимоги до звітності в межах цього механізму.

Про загрозу для ГМК України через CBAM йшлося під час відвідування заступницею керівника Комітету з міжнародної торгівлі Європейського парламенту Карін Карлсбро підприємств "Метінвесту" – Північного ГЗК та меткомбінату "Каметсталь". Під час зустрічей обговорювалась підтримка торгівлі між Україною та ЄС, впровадження CBAM, декарбонізація та інтеграція української металургії до європейського ринку.

Так, на Північному ГЗК євродепутатка обговорила з гендиректором об’єднаного ГЗК "Метінвесту" Ігорем Тонєвим виклики, пов’язані з війною, питання безпеки працівників, умови експорту української сталі та залізорудної сировини до ЄС, а також готовність української промисловості до євроінтеграції. Карлсбро побувала на будівництві комплексу зі згущення відходів збагачення ПівнГЗК із загальним обсягом інвестицій $170 млн, де застосовуються сучасні технології для створення екологічного гідротехнічного об’єкта. Також їй представили плани з будівництва нового флотаційно-доводного комплексу в межах програми виробництва високоякісних DR-окатків для випуску зеленої сталі.

"Євроінтеграція важлива як для гірничодобувної, так і для металургійної галузей України. Ми зацікавлені в зміцненні позицій на європейському ринку. Я вважаю, що й для ЄС вигідно мати такого партнера, як Україна. Зокрема тому, що ми здатні надавати якісну залізорудну сировину для виробництва зеленої сталі. Ми готові рухатися в напрямі модернізації виробництва для відповідності європейським екостандартам, але в умовах війни нам це робити набагато важче, ніж нашим конкурентам. Тому сьогодні Україна потребує підтримки щодо збереження вільного руху металопродукції", – зазначив СЕО ОГЗК.

На "Каметсталі" євродепутатка ознайомилася з роботою підприємства та з проєктами модернізації енергетичної інфраструктури. У центрі обговорення були енергетична безпека, перехід на екологічні стандарти та інтеграція української металургії до європейських виробничих ланцюгів.

Під час зустрічей на підприємствах "Метінвесту" окрему увагу приділили CBAM, який в умовах війни створює для українських виробників додаткові фінансові й технічні виклики. Через це вже сьогодні європейські споживачі дедалі частіше обирають альтернативних постачальників, що призводить до скорочення експорту українського чавуну, заготовки та прокату.

"У Метінвесті пропонують тимчасово – на період воєнного стану – звільнити від фінансового складника CBAM імпортовані товари з України як країни-кандидата до ЄС, що потерпає від війни. Водночас вимоги до звітності в межах механізму мають зберегтися. Після війни може діяти інший механізм підтримки: платежі CBAM за українську продукцію могли б спрямовуватися на фінансування декарбонізації – зокрема, на закупівлю європейського обладнання для виробництва зеленої сталі та енергії", – зазначають в компанії.

Там також наголошують, що такий підхід допоможе зберегти довгострокову конкурентоспроможність галузі, акумулювати кошти на екологічну модернізацію та водночас створити попит на передові європейські технології.

"Мета мого візиту – побачити реальну картину. Формуючи політичний порядок денний у Європарламенті, ми маємо усвідомлювати: Україна з нами в одному човні як європейська держава. Я знала про стратегічну роль вашої металургії для економіки та стійкості, але побачене тут вражає: ви продовжуєте працювати попри неймовірні труднощі. Поза межами України не всі до кінця розуміють, які перешкоди доводиться долати українським підприємствам, людям, що тут працюють. Для нас було критично важливо побачити на власні очі, якою ціною дається виживання промисловості. Європейські інституції мають усвідомити: захищаючи себе та свою економіку, українська металургія як частина Європи також допомагає захищати всіх нас", – сказала Карін Карлсбро.

Теги: #cbam #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 18.05.2026
"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2029, продовжує виконувати боргові зобов'язання

"Метінвест" виплатив черговий купон за євробондами-2029, продовжує виконувати боргові зобов'язання

17:20 15.05.2026
"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ої бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

12:15 15.05.2026
"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ї бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ї бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

18:17 13.05.2026
Близько 80% демобілізованих повернулися до "Метінвесту" і понад 10% ветеранів раніше не працювали в групі - HR-директор

Близько 80% демобілізованих повернулися до "Метінвесту" і понад 10% ветеранів раніше не працювали в групі - HR-директор

10:02 13.05.2026
У Європарламенті закликали Єврокомісію розглянути спецрежим CBAM для України, бо війна – це форс-мажор

У Європарламенті закликали Єврокомісію розглянути спецрежим CBAM для України, бо війна – це форс-мажор

14:56 07.05.2026
"Метінвест" в I кв. через війну знизив виробництво сталі на 7% та зберіг чавуну

"Метінвест" в I кв. через війну знизив виробництво сталі на 7% та зберіг чавуну

14:10 04.05.2026
"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

12:54 24.04.2026
ЄС у 2022р. скасував обмеження по сталі і Україна фактично стала частиною ринку, але СВАМ створює серйозні виклики – СЕО "Метінвесту"

ЄС у 2022р. скасував обмеження по сталі і Україна фактично стала частиною ринку, але СВАМ створює серйозні виклики – СЕО "Метінвесту"

12:35 23.04.2026
"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

"Метінвест" вчасно та в повному обсязі погасив єврооблігації-2026 на $428 млн

12:20 20.04.2026
Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

Галузевими топ-інвесторами за час війни є ДТЕК, "Київстар", "Метінвест", МХП, Carlsberg, Dragon, NOVA – NV

ВАЖЛИВЕ

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

ОСТАННЄ

ОСР у 2025р отримали понад 120 тис. заяв на приєднання до електромереж, що відповідає довоєнному рівню

Плюсом реактора Westinghouse АР1000 для України є його здатність працювати без е/е 72 години – топменеджер

Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

Сербія очікує підтвердження участі України в Expo 2027 у Белграді – президент ТПП

Торгівля України та Сербії повернулася до довоєнного рівня 2021 року – президент ТПП Сербії

Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА