ОСР у 2025р отримали понад 120 тис. заяв на приєднання до електромереж, що відповідає довоєнному рівню

У 2025 році оператори системи розподілу (ОСР) отримали 120 662 заяви на приєднання до електричних мереж, 18 888 або 15,7% з яких було повернуто замовникам через неправильно оформлені документи або неповний пакет документів.

"Кількість звернень на приєднання фактично повернулася до рівня, який спостерігався до початку повномасштабного вторгнення та запровадження воєнного стану в Україні", – повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) в середу.

За даними регулятора, протягом минулого року ОСР надали 72 439 послуг зі стандартного приєднання та 7 536 послуг з нестандартного приєднання, з яких 2 888 – за форматом "під ключ".

Найбільшу кількість стандартних приєднань зафіксовано у Київській області – 16 077, Львівській – 6 824 та Івано-Франківській – 5 407.

За кількістю нестандартних приєднань лідирують Львівська область -1089, Івано-Франківська – 593 та Дніпропетровська – 589.

"Середній строк надання послуги зі стандартного приєднання по всіх ОСР становив 66 календарних днів, нестандартного – 156 календарних днів", – зазначили в комісії.

Окрім того, у 2025 році було укладено 4 020 договорів про тимчасове приєднання на загальну потужність 1,66 ГВт. Із цього обсягу 1,34 ГВт припадає на електроустановки з виробництва електричної енергії, що становить близько 80% усіх тимчасових приєднань.

Як стверджують в НКРЕКП, зростання кількості звернень та значний обсяг тимчасових приєднань для об’єктів генерації свідчать про активізацію розвитку енергетичної інфраструктури та поступове відновлення економічної активності в регіонах України.