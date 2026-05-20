Інтерфакс-Україна
Економіка
13:28 20.05.2026

Плюсом реактора Westinghouse АР1000 для України є його здатність працювати без е/е 72 години – топменеджер

2 хв читати
Плюсом реактора Westinghouse АР1000 для України є його здатність працювати без е/е 72 години – топменеджер

Однією з переваг технології ядерного реактора АР1000 від Westinghouse для України є його здатність працювати без основного та альтернативного живлення у разі відключення електропостачання протягом 72 годин, повідомив старший віце-президент APX Projects EMEA в компанії Westinghouse Джоел Ікер (Joel Eacker).

"Ось якраз однією з переваг пасивної системи захисту АР1000 є те, що зникнення зовнішнього живлення при атаках на інфраструктуру, яка його забезпечує, достатньо довгий період часу має мінімальний вплив на його роботу. Я маю на увазі можливість роботи без зовнішнього живлення – як основного, так і альтернативного – протягом 72 годин", – сказав Ікер в інтерв’ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа".

Він додав, що ця система дозволяє обмежуватися мінімальними потребами в діях персоналу в такій ситуації, аби забезпечити подальшу діяльність реактора.

"Реактор припиняє виробляти е/е, але переходить в режим самозахисту, і так – це може тривати 72 години без дизель-генераторів", – пояснив Ікер.

Він також акцентував, що реактор є доволі гнучким щодо видачі потужності залежно від потреб мережі.

"Це доволі широка вилка – від 15 до 100% потужності", – вказав топменеджер Westinghouse.

Як повідомлялося, у цьому ж інтерв’ю Джоел Ікер зазначив, що Westinghouse має повністю завершений пакет документів для будівництва реактора АР1000, а в 2028 році очікує його повної адаптації під європейський ринок, що пришвидшить їхню розбудову в Україні, коли для цього настане час.

Ікер також наголосив, що компанія вже пропрацювала приблизно половину так званих lessons learned, тобто висновків з проєктів в США та Китаї.

Ікер вказав, що розбудову свого ядерного парку в Україні компанія найімовірніше, почне з блоку №5 Хмельницької АЕС, для якої вона вже допомогла НАЕК "Енергоатом" підготувати feasibility study.

При цьому він назвав меморандум про будівництво в Україні дев’яти АР1000 "досить суттєвим комітментом".

Теги: #westinghouse #реактор #джоел_ікер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:50 20.05.2026
Домовленість про будівництво в Україні 9 енергоблоків є доволі суттєвим комітментом - топменеджер Westinghouse Джоел Ікер

Домовленість про будівництво в Україні 9 енергоблоків є доволі суттєвим комітментом - топменеджер Westinghouse Джоел Ікер

18:51 19.05.2026
Westinghouse вже має повний пакет документів для будівницва АР1000 і це пришвидшить проєкти в Україні – топменеджер

Westinghouse вже має повний пакет документів для будівницва АР1000 і це пришвидшить проєкти в Україні – топменеджер

16:50 13.05.2026
"Енергоатом" розпочинає виробництво компонентів паливних збірок Westinghouse

"Енергоатом" розпочинає виробництво компонентів паливних збірок Westinghouse

16:56 21.10.2025
Розраховувати на роботу ЗАЕС не варто за відсутності повної інформації про її технічний стан – топ-менеджер Westinghouse

Розраховувати на роботу ЗАЕС не варто за відсутності повної інформації про її технічний стан – топ-менеджер Westinghouse

17:24 12.04.2025
Плани з демонтажу зруйнованого реактора ЧАЕС доведеться відкласти через пошкодження арки НБК ворожим дроном - глава Міндовкілля

Плани з демонтажу зруйнованого реактора ЧАЕС доведеться відкласти через пошкодження арки НБК ворожим дроном - глава Міндовкілля

08:55 23.11.2023
Гендиректор МАГАТЕ повідомив про потужне скидання води з ядерного реактора в КНДР

Гендиректор МАГАТЕ повідомив про потужне скидання води з ядерного реактора в КНДР

02:46 14.10.2023
Окупована ЗАЕС перевела другий реактор до "гарячого зупину" всупереч рішенню регулятора

Окупована ЗАЕС перевела другий реактор до "гарячого зупину" всупереч рішенню регулятора

19:39 18.12.2022
Один із українських атомних енергоблоків буде виведений у ремонт

Один із українських атомних енергоблоків буде виведений у ремонт

08:00 13.01.2022
На південнокорейській АЕС сталося автоматичне відключення реактора, витоків радіації немає

На південнокорейській АЕС сталося автоматичне відключення реактора, витоків радіації немає

07:32 25.11.2021
Ядерний комплекс КНДР у Йонбені продовжує роботу

Ядерний комплекс КНДР у Йонбені продовжує роботу

ВАЖЛИВЕ

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

ОСТАННЄ

Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

Сербія очікує підтвердження участі України в Expo 2027 у Белграді – президент ТПП

Торгівля України та Сербії повернулася до довоєнного рівня 2021 року – президент ТПП Сербії

Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії

Видатки загального фонду держбюджету України за 4 міс.-2026 зросли на 13,8%, у квітні – на 31,3%

Ціни на бензин додали 1-2 грн/л, газ подекуди подешевшав на 1-1,5 грн/л – моніторинг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА