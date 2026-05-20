Плюсом реактора Westinghouse АР1000 для України є його здатність працювати без е/е 72 години – топменеджер

Однією з переваг технології ядерного реактора АР1000 від Westinghouse для України є його здатність працювати без основного та альтернативного живлення у разі відключення електропостачання протягом 72 годин, повідомив старший віце-президент APX Projects EMEA в компанії Westinghouse Джоел Ікер (Joel Eacker).

"Ось якраз однією з переваг пасивної системи захисту АР1000 є те, що зникнення зовнішнього живлення при атаках на інфраструктуру, яка його забезпечує, достатньо довгий період часу має мінімальний вплив на його роботу. Я маю на увазі можливість роботи без зовнішнього живлення – як основного, так і альтернативного – протягом 72 годин", – сказав Ікер в інтерв’ю проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа".

Він додав, що ця система дозволяє обмежуватися мінімальними потребами в діях персоналу в такій ситуації, аби забезпечити подальшу діяльність реактора.

"Реактор припиняє виробляти е/е, але переходить в режим самозахисту, і так – це може тривати 72 години без дизель-генераторів", – пояснив Ікер.

Він також акцентував, що реактор є доволі гнучким щодо видачі потужності залежно від потреб мережі.

"Це доволі широка вилка – від 15 до 100% потужності", – вказав топменеджер Westinghouse.

Як повідомлялося, у цьому ж інтерв’ю Джоел Ікер зазначив, що Westinghouse має повністю завершений пакет документів для будівництва реактора АР1000, а в 2028 році очікує його повної адаптації під європейський ринок, що пришвидшить їхню розбудову в Україні, коли для цього настане час.

Ікер також наголосив, що компанія вже пропрацювала приблизно половину так званих lessons learned, тобто висновків з проєктів в США та Китаї.

Ікер вказав, що розбудову свого ядерного парку в Україні компанія найімовірніше, почне з блоку №5 Хмельницької АЕС, для якої вона вже допомогла НАЕК "Енергоатом" підготувати feasibility study.

При цьому він назвав меморандум про будівництво в Україні дев’яти АР1000 "досить суттєвим комітментом".