Інтерфакс-Україна
Економіка
12:35 20.05.2026

Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом внести зміни до законодавства щодо можливості отримання компенсації за нерухоме майно в містах, селищах, селах, розташованих в зоні активних бойових дій, враховуючи неможливість фактичного мешкання в таких населених пунктах, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 26 лютого і станом на 20 травня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Механізм компенсації та видачі житлових сертифікатів щодо об’єктів пошкодженого або знищеного нерухомого майна, передбачений рядом нормативних актів України… Однак зазначені нормативно-правові акти (перелічені в тексті петиції – ІФ-У) лише частково вирішують питання людей, які втратили все своє нерухоме майно та можливість мешкати у своїх населених пунктах (стосується тільки тих осіб помешкання, що офіційно визнано зруйнованим). Але більша кількість населення, що мешкали на територіях, які на цей час визначено як зону активних бойових дій, не мають можливості отримати відповідну компенсацію (житловий сертифікат або ваучер) за втрачене нерухоме майно", – йдеться у петиції.

Автор петиції вважає, що у ряді населених пунктах України було запроваджено обов’язкову евакуацію населення, оскільки вони знаходяться під постійними руйнівними обстрілами, у містах тривалий час відсутнє електропостачання, водопостачання, газопостачання, теплопостачання, неможливий вивіз побутових відходів та інше.

"Отже, це все вказує на неможливість проживати в таких населених пунктах і як наслідок фактичну втрату доступу до свого житла. Зазначені нормативні акти не передбачають надання компенсації на вищевказаних підставах, що, на мою думку, повинно бути виправлено на законодавчому рівні", – додав автор.

Теги: #бойові_дії #житло #компенсація #території

13:11 16.05.2026
Київ виділив 574 млн грн з початку року на відновлення пошкодженого житла – Кличко

16:12 15.05.2026
За підтримки КМДА 3 775 родин отримають житло в столиці у 2026 році, - "Київміськбуд"

14:14 15.05.2026
Мінекономіки розширило перелік техніки з 15%-ю компенсацією 146 найменуваннями від 13 виробників

15:31 12.05.2026
Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

17:47 11.05.2026
Мінекономіки планує створити єдину платформу житлового фінансування для поєднання донорських та бюджетних коштів

10:00 08.05.2026
РІЕЛ – серед п’яти девелоперів за обсягом введеного житла з 2022 року

11:15 02.05.2026
Кім за строкову модель надання житла фахівцям, які отримували б його у власність після 5-10-річного контракту

23:55 01.05.2026
Ворог у квітні окупував на 12% менше території, попри зростання штурмів – DeepState

10:29 30.04.2026
Житло за держпрограмами підтримки отримали понад 450 тис. українських родин – віцепрем'єр

15:34 27.04.2026
Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

