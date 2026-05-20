Петиція до Кабміну про компенсацію за нерухоме майно в зоні активних бойових дій набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом внести зміни до законодавства щодо можливості отримання компенсації за нерухоме майно в містах, селищах, селах, розташованих в зоні активних бойових дій, враховуючи неможливість фактичного мешкання в таких населених пунктах, набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 26 лютого і станом на 20 травня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Механізм компенсації та видачі житлових сертифікатів щодо об’єктів пошкодженого або знищеного нерухомого майна, передбачений рядом нормативних актів України… Однак зазначені нормативно-правові акти (перелічені в тексті петиції – ІФ-У) лише частково вирішують питання людей, які втратили все своє нерухоме майно та можливість мешкати у своїх населених пунктах (стосується тільки тих осіб помешкання, що офіційно визнано зруйнованим). Але більша кількість населення, що мешкали на територіях, які на цей час визначено як зону активних бойових дій, не мають можливості отримати відповідну компенсацію (житловий сертифікат або ваучер) за втрачене нерухоме майно", – йдеться у петиції.

Автор петиції вважає, що у ряді населених пунктах України було запроваджено обов’язкову евакуацію населення, оскільки вони знаходяться під постійними руйнівними обстрілами, у містах тривалий час відсутнє електропостачання, водопостачання, газопостачання, теплопостачання, неможливий вивіз побутових відходів та інше.

"Отже, це все вказує на неможливість проживати в таких населених пунктах і як наслідок фактичну втрату доступу до свого житла. Зазначені нормативні акти не передбачають надання компенсації на вищевказаних підставах, що, на мою думку, повинно бути виправлено на законодавчому рівні", – додав автор.