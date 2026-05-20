Інтерфакс-Україна
Економіка
10:54 20.05.2026

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №15259 щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій з постачання наземних роботизованих комплексів (НРК).

Як свідчить опублікований на сайті Ради проєкт закону, його ініціаторами є очільник парламентського фінкомітету Данило Гетманцев, Ніна Южаніна ("Європейська солідарність"), голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, голова тимчасової слідчої комісії Ради з питань захисту прав інвесторів, народна депутатка ("Слуга народу") Галина Янченко, та секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос").

Згідно з ним, пільга буде діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

"Ще 1 січня 2026 року завершилася дія пільги зі звільнення від ПДВ постачання електромобілів, під які підпадали і наземні роботизовані комплекси. У зв’язку з цим вартість комплексів при закупівлі за кошти держбюджету (обсяг яких обмежений) для потреб армії зросла на 20%, а їх постачання майже припинилося. Проєкт відновлює дію пільги з ПДВ, що розблокує постачання комплексів для фронту", - пояснює нардепка Южаніна в телеграм-каналі

Згідно з пояснювальною запискою, очікується, що прийняття законопроекту дозволить задовольнити потреби бойових військових частин у забезпеченні НРК, а також забезпечити ефективність витрачання бюджетних коштів під час постачання НРК для сил оборони.

"Вкрай необхідно на наступному пленарному тижні розглянути проєкт податковим комітетом та прийняти парламентом за основу та в цілому", - додала Южаніна.

