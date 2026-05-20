10:52 20.05.2026

Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що спільно з іноземними партнерами уряд працюємо над створенням стратегії "Економіки майбутнього" для України на основі аналітичних даних Світового банку.

"Спільно з іноземними партнерами працюємо над створенням стратегії "Економіки майбутнього" для України на основі аналітичних даних Світового банку. Сьогодні ми представили бачення уряду щодо її реалізації учасникам міжнародної консультативної бізнес-ради, засідання якої відбулося під головуванням президента України Володимира Зеленського", – написала Свириденко в телеграм-каналі. 

За її словами, в основу цієї стратегії закладено правила Європейського Союзу – насамперед побудову конкурентної та інвестиційно привабливої економіки з сильними інституціями та динамічним розвитком приватного сектору.

Зокрема, ідеться про розвиток оборонних технологій, енергетику, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та критичні мінерали.

"Ми маємо амбітну та водночас досяжну мету – підвищити середні темпи зростання ВВП до 6% на рік, продуктивність праці з нинішніх 1,3% до 5%, а частку інвестицій у ВВП – із довоєнних 16% до 24-30% щороку", – написала прем’єр.

За її словами, наступним етапом буде перехід до відбору флагманських інвестиційних проєктів "Економіки майбутнього", які будуть представлені нашим партнерам на Конференції з питань відновлення України (URC 2026), яка відбудеться у місті Ґданськ 25-26 червня 2026 року.

