Інтерфакс-Україна
Економіка
10:47 20.05.2026

Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

2 хв читати

В Україні оновлено правила організації міжнародних регулярних перевезень автобусами, що передбачає зміну процедур та термінів відкриття чи продовження маршруту, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

"Нововведення орієнтовані на передбачувані правила організації міжнародних перевезень для бізнесу та розширення регулярної мережі міжнародних маршрутів для пасажирів, яка є безперебійною, безпечною та комфортною", – цитуються в релізі слова віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Зміни, зокрема, передбачають встановлення 30 календарних днів на розгляд заяви щодо маршруту, поданої через онлайн-кабінет (відкриття, закриття, зміна чи продовження). За умови погодження з іноземною країною можливостей функціонування міжнародного маршруту рішення ухвалюватиметься протягом 10 календарних днів, а дозвіл видаватимуть перевізникам протягом п’яти робочих днів. При цьому перевізникам надаватимуть до 20 календарних днів на усунення недоліків у поданих заявах та документах в онлайн-кабінеті.

"Оновлений порядок також доповнено інформацією про кількість слотів на пунктах пропуску для відкриття маршрутів. Йдеться про спроможність пропуску автобусів у конкретні години", – зазначається у повідомленні.

Мінрозвитку додало, що відтепер термін погодження із суміжними країнами складатиме до шести місяців, з іншими країнами – до 12. Крім того, кожні 12 місяців (замість чотирьох місяців) відомство проводитиме верифікацію виконання міжнародних маршрутів. Зокрема, за відповідний період перевізник повинен виконати не менше 30% рейсів, передбачених дозволом. За умови недотримання показника термін дії дозволу на маршрут не підлягатиме продовженню та передбачатиме закриття міжнародного маршруту. Зазначається, що верифікація виконання маршрутів здійснюється на підставі даних з системи "єЧерга".

До інших оновлень додано нові терміни для запуску маршруту в міжнародному сполученні. Зокрема, відтепер перевізник має розпочати рух за маршрутом протягом 90 календарних днів з дня завантаження останнього дозволу до електронного кабінету перевізника.

"Раніше цей термін був менший, тепер же Мінрозвитку затвердило більший термін, щоб перевізники точно могли підготуватись до старту руху", – наголосили у міністерстві.

Серед інших змін передбачено також врахування сукупної кількості автобусів при обслуговуванні міжнародного маршруту в разі співпраці кількох українських перевізників.

"Новий порядок також доповнено зразками документів, таких як графік періодів керування та перерв водіїв, форма для заповнення списку пасажирів, форма тарифів на перевезення", – додали у відомстві.

Мінрозвитку нагадало, що вперше за 20 років порядок організації міжнародних перевезень було оновлено в листопаді 2024 року в рамках реформи міжнародних автобусних перевезень, де основною зміною була цифровізація процедур управління міжнародним маршрутом через онлайн-кабінет.

Теги: #автобуси #правила #перевезення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 20.05.2026
В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

В УЦОЯО розповіли про допуск до екзаменаційного центру на НМТ, правила тестування і дії учасників під час повітряної тривоги

13:47 19.05.2026
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Марокко про міжнародні автоперевезення

Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та Марокко про міжнародні автоперевезення

15:53 08.05.2026
Україна спільно з Туреччиною домовились про цифровізацію дозволів для міжнародних перевезень

Україна спільно з Туреччиною домовились про цифровізацію дозволів для міжнародних перевезень

19:28 07.05.2026
Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення

Україна та Азербайджан підписали меморандум щодо впровадження електронного дозволу на вантажні перевезення

11:22 07.05.2026
Ринок автобусів у березні скоротився на 13% – "Укравтопром"

Ринок автобусів у березні скоротився на 13% – "Укравтопром"

18:10 30.04.2026
Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

Рада ратифікувала угоду між урядами України та Марокко про міжнародні автомобільні перевезення

10:48 29.04.2026
В Україні запроваджують уніфікований алгоритм обліку мисливських тварин та обсягів їх добування

В Україні запроваджують уніфікований алгоритм обліку мисливських тварин та обсягів їх добування

18:16 25.04.2026
Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

Азербайджан передав Україні п'ять пасажирських автобусів – Сибіга

16:12 23.04.2026
Кулеба: У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

Кулеба: У 2026 році держава спрямувала близько 16 млрд грн на підтримку внутрішніх пасажирських перевезень далекого сполучення

11:37 16.04.2026
Вишгородська громада отримала автобуси від Іль-де-Франс, вони курсуватимуть с 1 травня безкоштовно

Вишгородська громада отримала автобуси від Іль-де-Франс, вони курсуватимуть с 1 травня безкоштовно

ВАЖЛИВЕ

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

ОСТАННЄ

Нардепи пропонують Раді встановити пільгу на сплату ПДВ для операції з постачання НРК до кінця воєнного стану

Свириденко: Уряд спільно з партнерами працює над стратегією "Економіки майбутнього" для України

Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

Сербія очікує підтвердження участі України в Expo 2027 у Белграді – президент ТПП

Торгівля України та Сербії повернулася до довоєнного рівня 2021 року – президент ТПП Сербії

Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії

Видатки загального фонду держбюджету України за 4 міс.-2026 зросли на 13,8%, у квітні – на 31,3%

Ціни на бензин додали 1-2 грн/л, газ подекуди подешевшав на 1-1,5 грн/л – моніторинг

Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

Westinghouse вже має повний пакет документів для будівницва АР1000 і це пришвидшить проєкти в Україні – топменеджер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА