Мінрозвитку оновлює правила організації міжнародних автобусних перевезень

В Україні оновлено правила організації міжнародних регулярних перевезень автобусами, що передбачає зміну процедур та термінів відкриття чи продовження маршруту, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

"Нововведення орієнтовані на передбачувані правила організації міжнародних перевезень для бізнесу та розширення регулярної мережі міжнародних маршрутів для пасажирів, яка є безперебійною, безпечною та комфортною", – цитуються в релізі слова віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Зміни, зокрема, передбачають встановлення 30 календарних днів на розгляд заяви щодо маршруту, поданої через онлайн-кабінет (відкриття, закриття, зміна чи продовження). За умови погодження з іноземною країною можливостей функціонування міжнародного маршруту рішення ухвалюватиметься протягом 10 календарних днів, а дозвіл видаватимуть перевізникам протягом п’яти робочих днів. При цьому перевізникам надаватимуть до 20 календарних днів на усунення недоліків у поданих заявах та документах в онлайн-кабінеті.

"Оновлений порядок також доповнено інформацією про кількість слотів на пунктах пропуску для відкриття маршрутів. Йдеться про спроможність пропуску автобусів у конкретні години", – зазначається у повідомленні.

Мінрозвитку додало, що відтепер термін погодження із суміжними країнами складатиме до шести місяців, з іншими країнами – до 12. Крім того, кожні 12 місяців (замість чотирьох місяців) відомство проводитиме верифікацію виконання міжнародних маршрутів. Зокрема, за відповідний період перевізник повинен виконати не менше 30% рейсів, передбачених дозволом. За умови недотримання показника термін дії дозволу на маршрут не підлягатиме продовженню та передбачатиме закриття міжнародного маршруту. Зазначається, що верифікація виконання маршрутів здійснюється на підставі даних з системи "єЧерга".

До інших оновлень додано нові терміни для запуску маршруту в міжнародному сполученні. Зокрема, відтепер перевізник має розпочати рух за маршрутом протягом 90 календарних днів з дня завантаження останнього дозволу до електронного кабінету перевізника.

"Раніше цей термін був менший, тепер же Мінрозвитку затвердило більший термін, щоб перевізники точно могли підготуватись до старту руху", – наголосили у міністерстві.

Серед інших змін передбачено також врахування сукупної кількості автобусів при обслуговуванні міжнародного маршруту в разі співпраці кількох українських перевізників.

"Новий порядок також доповнено зразками документів, таких як графік періодів керування та перерв водіїв, форма для заповнення списку пасажирів, форма тарифів на перевезення", – додали у відомстві.

Мінрозвитку нагадало, що вперше за 20 років порядок організації міжнародних перевезень було оновлено в листопаді 2024 року в рамках реформи міжнародних автобусних перевезень, де основною зміною була цифровізація процедур управління міжнародним маршрутом через онлайн-кабінет.