Кількість українських підприємців у Сербії за час війни зросла в 2,7 раза – президент ТПП Сербії

У Сербії наразі працює понад 480 бізнесів із мажоритарним українським капіталом, зокрема 161 компанія і 320 підприємців, повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж із посиланням на дані Агентства з реєстрації підприємств Сербії.

"Переважно у сферах IT, консалтингових послуг, торгівлі та малого бізнесу", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Для порівняння Чадеж навів дані довоєнного 2021 року, коли в Сербії працювали 202 українські компанії і 117 підприємців. За його словами, близько 40% із них згодом були закриті, однак після 2022 року було зафіксовано значну кількість нових реєстрацій.

"Торік, наприклад, не була закрита жодна компанія або підприємець", – зазначив він.

Президент ТПП Сербії додав, що український бізнес у Сербії поступово переходить від традиційної торгівлі до цифрових та інших послуг, заснованих на знаннях.

"Кількість IT-підприємців, консалтингових фірм і дизайн-студій зростає рік за роком", – сказав Чадеж.