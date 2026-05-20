Інтерфакс-Україна
Економіка
09:21 20.05.2026

Сербія очікує підтвердження участі України в Expo 2027 у Белграді – президент ТПП

Сербія сподівається, що Україна підтвердить участь у спеціалізованій виставці Expo 2027 Belgrade після візиту української державно-бізнесової делегації до Сербії, заявив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж.

"Запрошення відкрите, і ми поважаємо мотиви кожної окремої країни, але щиро сподіваємося, що після візиту української державно-бізнесової делегації до Сербії Україна стане наступною, 138-ю країною, яка підтвердить участь в Expo 2027 Belgrade", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Чадежа, участь у виставці була б корисною для української економіки, оскільки відкриває можливості для презентації потенціалу українських компаній, технологічних потужностей, зміцнення двосторонніх державних і ділових відносин, а також контактів із міжнародними партнерами.

"EXPO 2027 буде не лише виставкою, а й глобальною платформою для поєднання країн, компаній, інвесторів і нових ідей розвитку. Тому я вважаю, що присутність України була б важливою, особливо в контексті відновлення країни, залучення інвестицій і створення нових партнерств із міжнародною бізнес-спільнотою", – наголосив президент ТПП Сербії.

Теги: #сербія #чадеж #марко_чадеж #expo_2027

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 20.05.2026
Торгівля України та Сербії повернулася до довоєнного рівня 2021 року – президент ТПП Сербії

08:45 20.05.2026
Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії

11:41 19.05.2026
Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

21:47 13.05.2026
Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

20:11 13.05.2026
ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

15:19 09.05.2026
Дитсадок "Капітошка" в Бучі отримав систему резервного енергопостачання від міжнародних партнерів

10:04 20.04.2026
OFAC США продовжив NIS ліцензію на операційну діяльність на 2 місяці – ЗМІ

16:18 13.04.2026
Наша головна проблема в українсько-сербських відносинах – це взаємні міфи – посол України в Сербії Олександр Литвиненко

16:02 13.04.2026
Україна повернулася до переговорів з Сербією про зону вільної торгівлі – посол

15:37 13.04.2026
Сербія надала Україні EUR60 млн невійськової допомоги за час повномасштабної війни – посол

