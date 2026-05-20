Інтерфакс-Україна
Економіка
08:47 20.05.2026

Торгівля України та Сербії повернулася до довоєнного рівня 2021 року – президент ТПП Сербії

2 хв читати
Торгівля України та Сербії повернулася до довоєнного рівня 2021 року – президент ТПП Сербії
Фото: Tanjug

Торгівля товарами між Сербією та Україною у 2025 році повернулася до рівня 2021 року, останнього довоєнного року, і становила $442,2 млн, повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж.

"Попри початковий шок, взаємна торгівля продовжилася і після падіння на 25% у перший рік війни – до $339 млн – почала повертатися до попередніх рівнів і сьогодні може оцінюватися як стабільна", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Чадежа, сербський експорт до України торік становив $202,9 млн, а імпорт з України – $239,3 млн.

Він зазначив, що близько 900 компаній із Сербії наразі торгують з Україною, з них 670 імпортують українські товари.

"У першому кварталі цього року тенденція зростання продовжилася – сербський експорт в Україну подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як український експорт до Сербії зріс на 4,5%", – повідомив президент ТПП Сербії.

Чадеж наголосив, що пандемія, а потім війна підтвердили взаємозалежність економік двох країн, особливо у постачанні української сировини та проміжної продукції для сербської промисловості.

За його словами, у структурі сербського імпорту з України важливу роль відігравали залізна руда, вугілля, алюмінієвий дріт і целюлоза. Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії


Повністю інтерв'ю із президентом Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадежом читайте незабаром на сайті агентства www.interfax.com.ua

Теги: #сербія #торгівля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 20.05.2026
Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії

Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії

11:41 19.05.2026
Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

21:47 13.05.2026
Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

20:11 13.05.2026
ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

07:27 13.05.2026
Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

09:35 10.05.2026
Каспійське море стало "таємним маршрутом" російсько-іранської торгівлі та військових поставок – ЗМІ

Каспійське море стало "таємним маршрутом" російсько-іранської торгівлі та військових поставок – ЗМІ

15:19 09.05.2026
Дитсадок "Капітошка" в Бучі отримав систему резервного енергопостачання від міжнародних партнерів

Дитсадок "Капітошка" в Бучі отримав систему резервного енергопостачання від міжнародних партнерів

10:04 20.04.2026
OFAC США продовжив NIS ліцензію на операційну діяльність на 2 місяці – ЗМІ

OFAC США продовжив NIS ліцензію на операційну діяльність на 2 місяці – ЗМІ

13:27 19.04.2026
Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

16:18 13.04.2026
Наша головна проблема в українсько-сербських відносинах – це взаємні міфи – посол України в Сербії Олександр Литвиненко

Наша головна проблема в українсько-сербських відносинах – це взаємні міфи – посол України в Сербії Олександр Литвиненко

ВАЖЛИВЕ

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

ОСТАННЄ

Видатки загального фонду держбюджету України за 4 міс.-2026 зросли на 13,8%, у квітні – на 31,3%

Ціни на бензин додали 1-2 грн/л, газ подекуди подешевшав на 1-1,5 грн/л – моніторинг

Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

Westinghouse вже має повний пакет документів для будівницва АР1000 і це пришвидшить проєкти в Україні – топменеджер

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

Польський BGK готує інструменти майже на EUR340 млн для підтримки бізнесу й муніципалітетів в Україні

Економіка України у квітні зросла на 1% після трьох місяців скорочення - ІЕД

США дозволили до 17 червня торгувати російською нафтою, завантаженою на танкери до 17 квітня – посол

Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті - їх технічний стан

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА