Торгівля України та Сербії повернулася до довоєнного рівня 2021 року – президент ТПП Сербії

Фото: Tanjug

Торгівля товарами між Сербією та Україною у 2025 році повернулася до рівня 2021 року, останнього довоєнного року, і становила $442,2 млн, повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж.

"Попри початковий шок, взаємна торгівля продовжилася і після падіння на 25% у перший рік війни – до $339 млн – почала повертатися до попередніх рівнів і сьогодні може оцінюватися як стабільна", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Чадежа, сербський експорт до України торік становив $202,9 млн, а імпорт з України – $239,3 млн.

Він зазначив, що близько 900 компаній із Сербії наразі торгують з Україною, з них 670 імпортують українські товари.

"У першому кварталі цього року тенденція зростання продовжилася – сербський експорт в Україну подвоївся порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як український експорт до Сербії зріс на 4,5%", – повідомив президент ТПП Сербії.

Чадеж наголосив, що пандемія, а потім війна підтвердили взаємозалежність економік двох країн, особливо у постачанні української сировини та проміжної продукції для сербської промисловості.

За його словами, у структурі сербського імпорту з України важливу роль відігравали залізна руда, вугілля, алюмінієвий дріт і целюлоза.



