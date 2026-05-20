Сербія та Україна підготували заяву про продовження переговорів щодо ЗВТ – президент ТПП Сербії

Уряди Сербії та України підготували спільну заяву про продовження переговорів щодо угоди про вільну торгівлю, повідомив президент Торгово-промислової палати Сербії Марко Чадеж в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Україна – єдина європейська країна, з якою Сербія не має підписаної угоди про вільну торгівлю. Після того як минулого року були відновлені прямі контакти компетентних інституцій із цього питання, цього тижня, під час візиту української державно-бізнесової делегації до Белграда, ми маємо зробити цей давно очікуваний крок уперед", – сказав він.

За словами Чадежа, документ, як передбачається, підпишуть днями віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка та міністр внутрішньої та зовнішньої торгівлі Сербії Ягода Лазаревич.

Президент ТПП Сербії зазначив, що інтерес до такої угоди є як у сербської, так і в української бізнес-спільноти, особливо в секторах, де зниження мит, спрощення процедур і більш передбачувані умови ведення бізнесу могли б збільшити експорт компаній.

"Саме тому важливо, щоб у продовженні переговорів ми отримали добре підготовлену за секторами угоду, сфокусовану на конкретних галузях", – наголосив Чадеж.

Він також зазначив, що змінені та спрощені правила кумуляції преференційного походження в межах Пан'євро-середземноморської конвенції, підписантами якої є і Сербія, і Україна, могли б розширити базу компонентів для продукції, що торгується на преференційних умовах з ЄС, ЄАВТ, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією та Туреччиною.



