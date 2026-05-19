Видатки загального фонду держбюджету України за 4 міс.-2026 зросли на 13,8%, у квітні – на 31,3%

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень – квітень 2026 року склала 1,35 трлн грн, що на 163,6 млрд грн, або на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомило Міністерство фінансів у вівторок із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби, у квітні надходження до загального фонду становили 433,1 млрд грн, що на 31,3% більше показника квітня-2025.

Зазначається, що видатки на безпеку і оборону за 4 місяці сягнули 854,1 млрд грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду, у тому числі, у квітні було витрачено 283,1 млрд грн, або 65,4%.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями – 555,5 млрд грн, у тому числі у квітні – 147,1 млрд грн, або 41,2% всіх видатків за 4 місяці. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 80,3 млрд грн, або на 16,9%.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) пішло 235 млрд грн (у квітні – 65,5 млрд грн), або 17,4% від загального обсягу видатків, що на 22,1 млрд грн або на 10,4% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Витрати на субсидії та поточні трансферти підприємствам склали 205,4 млрд грн (у квітні – 96,8 млрд грн), або 15,2% від загального обсягу видатків, тоді як на оплату використання товарів і послуг – 151,4 млрд грн (у квітні – 53 млрд грн) або 11,2% від загального обсягу видатків.

Окрім того 103,2 млрд грн пішло на обслуговування державного боргу (у квітні – 38,2 млрд грн), або 7,6% від загального обсягу. Витрати проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,7 млрд грн, або на 11,6%.

Ще 75,1 млрд грн було спрямовано на трансферти місцевим бюджетам (у квітні – 20,2 млрд грн), або 5,6% від загального обсягу. Це на 21,2 млрд грн, або на 39,3% більше, аніж за 4 місяці 2025 року.

Мінфін нагадав, що доходи загального фонду держбюджету за квітень становили 302,6 млрд грн, а за 4 місяці – 1,04 трлн грн.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.