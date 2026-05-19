Інтерфакс-Україна
Економіка
21:36 19.05.2026

Видатки загального фонду держбюджету України за 4 міс.-2026 зросли на 13,8%, у квітні – на 31,3%

2 хв читати
Видатки загального фонду держбюджету України за 4 міс.-2026 зросли на 13,8%, у квітні – на 31,3%

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень – квітень 2026 року склала 1,35 трлн грн, що на 163,6 млрд грн, або на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомило Міністерство фінансів у вівторок із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби, у квітні надходження до загального фонду становили 433,1 млрд грн, що на 31,3% більше показника квітня-2025.

Зазначається, що видатки на безпеку і оборону за 4 місяці сягнули 854,1 млрд грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду, у тому числі, у квітні було витрачено 283,1 млрд грн, або 65,4%.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями – 555,5 млрд грн, у тому числі у квітні – 147,1 млрд грн, або 41,2% всіх видатків за 4 місяці. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вони зросли на 80,3 млрд грн, або на 16,9%.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) пішло 235 млрд грн (у квітні – 65,5 млрд грн), або 17,4% від загального обсягу видатків, що на 22,1 млрд грн або на 10,4% більше проти аналогічного періоду минулого року.

Витрати на субсидії та поточні трансферти підприємствам склали 205,4 млрд грн (у квітні – 96,8 млрд грн), або 15,2% від загального обсягу видатків, тоді як на оплату використання товарів і послуг – 151,4 млрд грн (у квітні – 53 млрд грн) або 11,2% від загального обсягу видатків.

Окрім того 103,2 млрд грн пішло на обслуговування державного боргу (у квітні – 38,2 млрд грн), або 7,6% від загального обсягу. Витрати проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,7 млрд грн, або на 11,6%.

Ще 75,1 млрд грн було спрямовано на трансферти місцевим бюджетам (у квітні – 20,2 млрд грн), або 5,6% від загального обсягу. Це на 21,2 млрд грн, або на 39,3% більше, аніж за 4 місяці 2025 року.

Мінфін нагадав, що доходи загального фонду держбюджету за квітень становили 302,6 млрд грн, а за 4 місяці – 1,04 трлн грн.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

 

Теги: #держбюджет #видатки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 14.05.2026
Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2025

Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2025

15:11 09.05.2026
На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

На підвищення виплат військовослужбовцям у проєкті змін до держбюджету-2026 закладено майже 175 млрд грн – Міноборони

17:53 08.05.2026
Кабмін пропонує збільшити доходи держбюджету-2026 на понад 2,2 трлн грн – Свириденко

Кабмін пропонує збільшити доходи держбюджету-2026 на понад 2,2 трлн грн – Свириденко

14:52 04.05.2026
ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

ДП "Ліси України" увійшло до трійки найбільших донорів держбюджету-2025 із 5,9 млрд грн дивідендів

11:12 04.05.2026
Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

Уряд до 12 травня може внести в Раду зміни до держбюджету-2026 – Железняк

20:35 21.04.2026
Видатки загального фонду держбюджету у I кв.-2026 зросли на 7,1% до I кв.-2025

Видатки загального фонду держбюджету у I кв.-2026 зросли на 7,1% до I кв.-2025

12:16 14.04.2026
В держбюджеті закладено вкрай мало коштів на будівництво підземних дитсадків в прифронтових регіонах – Синєгубов

В держбюджеті закладено вкрай мало коштів на будівництво підземних дитсадків в прифронтових регіонах – Синєгубов

19:24 31.03.2026
Доходи держбюджету в березні-2026 зросли на 6,1%, але загального фонду зменшилися на 15%

Доходи держбюджету в березні-2026 зросли на 6,1%, але загального фонду зменшилися на 15%

20:25 20.02.2026
Видатки загального фонду держбюджету у січні-2026 зросли на 13,9% до січня-2025

Видатки загального фонду держбюджету у січні-2026 зросли на 13,9% до січня-2025

18:24 07.01.2026
Видатки держбюджету України в грудні-2025 зросли до рекордних 910 млрд грн

Видатки держбюджету України в грудні-2025 зросли до рекордних 910 млрд грн

ВАЖЛИВЕ

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

ОСТАННЄ

Ціни на бензин додали 1-2 грн/л, газ подекуди подешевшав на 1-1,5 грн/л – моніторинг

Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

Westinghouse вже має повний пакет документів для будівницва АР1000 і це пришвидшить проєкти в Україні – топменеджер

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

Польський BGK готує інструменти майже на EUR340 млн для підтримки бізнесу й муніципалітетів в Україні

Економіка України у квітні зросла на 1% після трьох місяців скорочення - ІЕД

США дозволили до 17 червня торгувати російською нафтою, завантаженою на танкери до 17 квітня – посол

Бізнес вимагає скасування норм граничного строку експлуатації вагонів, у пріоритеті - їх технічний стан

Можливість забезпечити безпечну й безперебійну роботу – основні критерії вибору офісів – Expandia

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА