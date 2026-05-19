Ціни на бензин додали 1-2 грн/л, газ подекуди подешевшав на 1-1,5 грн/л – моніторинг

Ціни на бензин за останні кілька днів підвищилися майже у всіх досліджуваних мереж на 1-2 грн/л, подекуди подешевшав газ на 1-1,5 грн/л, свідчить моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа".

Згідно з ним, на 2 грн/л підняли ціну бензину Socar, ОККО, WOG, на 1 грн/л – "Укрнафта" та UPG.

Газ подешевшав на Parallel на 1,5 грн/л, та на 1,08 грн/л на Socar.

Дизель утримує позиції після зниження, яке почалося з 8 травня і "забрало" від ціни за кілька днів 2-3 грн/л.

На ринку зазначають, що незначне подорожчання бензину – це реакція на певне підвищення закупівельних цін, однак не ознака чергової кризи.

Один з експертів назвав це певним коригування ціни, а не подорожчанням.

Ринкова спільнота не бачить підгрунтя для особливого росту ціни на пальне в подальшому, оскільки ажіотаж стих. Крім того, всі звертають увагу, що дефіцит пального абсолютно відсутній.

Ціни на пальне (середні) станом на 17:00 на 19 травня порівняно з 15 травня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*)

Мережа 95 (грн/л) 95 преміум (грн/л) ДП (грн/л) ДП преміум (грн/л) Газ (грн/л) Укрнафта 72,90 (71,90) 75,90 (71,90 – четвер-неділя, 74,90 – перша половина тижня) 86,90 88,90 46,90 Socar 79,90 (77,90) 83,90 (81,90) 89,90 92,90 48,90 (49,98) UPG 75,90 (74,90) 77,90 (76,90) 86,49 88,90 46,90 ОККО 79,90 (77,90) 82,90 (80,90) 89,90 92,90 48,90 WOG 79,90 (77,90) 82,90 (80,90) 89,90 92,90 48,90 Parallel 70,99 75,85 86,57 88,99 45,49 (46,99)

*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках.