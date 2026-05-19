Ціни на бензин додали 1-2 грн/л, газ подекуди подешевшав на 1-1,5 грн/л – моніторинг
Ціни на бензин за останні кілька днів підвищилися майже у всіх досліджуваних мереж на 1-2 грн/л, подекуди подешевшав газ на 1-1,5 грн/л, свідчить моніторинг інтернетпорталу "Енергореформа".
Згідно з ним, на 2 грн/л підняли ціну бензину Socar, ОККО, WOG, на 1 грн/л – "Укрнафта" та UPG.
Газ подешевшав на Parallel на 1,5 грн/л, та на 1,08 грн/л на Socar.
Дизель утримує позиції після зниження, яке почалося з 8 травня і "забрало" від ціни за кілька днів 2-3 грн/л.
На ринку зазначають, що незначне подорожчання бензину – це реакція на певне підвищення закупівельних цін, однак не ознака чергової кризи.
Один з експертів назвав це певним коригування ціни, а не подорожчанням.
Ринкова спільнота не бачить підгрунтя для особливого росту ціни на пальне в подальшому, оскільки ажіотаж стих. Крім того, всі звертають увагу, що дефіцит пального абсолютно відсутній.
Ціни на пальне (середні) станом на 17:00 на 19 травня порівняно з 15 травня (за результатами моніторингу "Енергореформи" сайтів та додатків мереж*)
|Мережа
|95 (грн/л)
|95 преміум (грн/л)
|ДП (грн/л)
|ДП преміум (грн/л)
|Газ (грн/л)
|Укрнафта
|72,90 (71,90)
|75,90 (71,90 – четвер-неділя, 74,90 – перша половина тижня)
|86,90
|88,90
|46,90
|Socar
|79,90 (77,90)
|83,90 (81,90)
|89,90
|92,90
|48,90 (49,98)
|UPG
|75,90 (74,90)
|77,90 (76,90)
|86,49
|88,90
|46,90
|ОККО
|79,90 (77,90)
|82,90 (80,90)
|89,90
|92,90
|48,90
|WOG
|79,90 (77,90)
|82,90 (80,90)
|89,90
|92,90
|48,90
|Parallel
|70,99
|75,85
|86,57
|88,99
|45,49 (46,99)
*Не всі АЗК дають актуальні ціни на сайтах та в додатках.