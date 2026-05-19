19:15 19.05.2026

Підвищення вартості проїзду в Києві може спричинити зростання інфляції – заступниця голови комітету Ради з питань транспорту

Підвищення вартості проїзду та логістичних послуг у Києві спричинить аналогічні процеси в інших регіонах та зростання інфляції, прогнозує перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко (фракція "Голос").

"Таке підвищення проїзду та послуг логістики в Києві потягне за собою підвищення тарифів в інших регіонах, а також підвищення цін і можливо зарплат в певних секторах, і як результат – ріст інфляції", – сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народної депутатки, підвищення тарифів на комунальний транспорт у столиці України було очікуваним, бо вартість палива та електроенергії для підприємств зросли в рази.

"А популістичні програми уряду а-ля кешбек на пальне проїли з бюджету великі кошти, але їхній ефект для людей, які користується громадським транспортом, дорівнює нулю, бо гроші пішли в основному категорії громадян, які їздять персональним транспортом, а не громадським, тобто не тим, хто потребує цих коштів найбільше", – зазначила заступниця профільного комітету.

Відповідаючи на запитання, які заходи необхідно запровадити, щоб мінімізувати для громадян негативні наслідки підвищення вартості проїзду, Сірко сказала: "Зменшити акциз та мита на пальне на декілька місяців, поки є криза на світовому паливному ринку, таким чином зменшити ціни на пальне". На її думку, щоб уникнути болісних наслідків, можна було б ⁠впровадити дотаційні програми для громадського транспорту, а не для приватного.

"Так чи інакше треба переходити на енергоощадний громадський транспорт, це довго та дорого і без допомоги держави та громад неможливо. Отже, тре шукати стимули для операторів громадського транспорту, як міняти автопарк на більш економічно вигідний", – підкреслила Сірко.

Як повідомлялося, у Києві планують з 15 липня оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн.

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком на комунальному громадському транспорті та у метро і на фунікулері Києва становитиме до 24 грн.за одну поїздку.

Лінійка проїзних передбачатимє місячні квитки з обмеженою кількістю поїздок у автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері: 46 поїздок – 1088 грн (23,65 грн за 1 поїздку); 62 поїздки – 1463 грн (23,60 грн); 92 поїздки – 2156 грн (23,43 грн); 124 поїздки – 2888 грн (23,29 грн).

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

