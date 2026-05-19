Інтерфакс-Україна
Економіка
17:47 19.05.2026

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком в Києві після підвищення тарифів становитиме до 24 грн – КМДА

Вартість однієї поїздки за місячним проїзним квитком на комунальному громадському транспорті та у метро і на фунікулері Києва становитиме до 24 грн. після підвищення тарифів, що очікується з 15 липня; за розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному транспорті, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Громадяни, які регулярно користуються міським пасажирським транспортом, зможуть придбати місячні проїзні квитки зі знижками. У межах такого проїзного вартість однієї поїздки в Києві становитиме до 24 грн", – йдеться у повідомленні пресслужби з посиланням на департамент економіки та інвестицій КМДА.

Зазначається, що лінійка проїзних передбачає місячні квитки з обмеженою кількістю поїздок у комунальному громадському транспорті – автобусах, трамваях, тролейбусах, метро та фунікулері. Що більша кількість поїздок у проїзному, то нижчою буде вартість однієї поїздки:

46 поїздок – 1088 грн (23,65 грн за 1 поїздку);

62 поїздки – 1463 грн (23,60 грн за 1 поїздку);

92 поїздки – 2156 грн (23,43 грн за 1 поїздку);

124 поїздки – 2888 грн (23,29 грн за 1 поїздку).

У департаменті зазначають, що з огляду на соціальну чутливість питання вартості проїзду, для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, продовжує діяти прогресивна система знижок через місячні проїзні квитки. Вона залишається аналогічною чинній системі – застосовується механізм диференційованої вартості залежно від кількості придбаних поїздок.

Як нагадали у КМДА, для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул – 25% (під час навчального року – безкоштовно). Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, пільги зберігаються.

Як повідомлялося раніше, у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті: разова поїздка коштуватиме 30 грн. "Запропоновані тарифи є лише наближеними до економічно обґрунтованого рівня вартості проїзду", – зазначили у КМДА.

"У департаменті наголошують, що за розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному комунальному транспорті", – йдеться у повідомленні КМДА. За даними департаменту, розрахунки тарифів здійснювали на основі фактичних витрат підприємств за 2025 рік з урахуванням індексів цін на промислову продукцію, витрат на оплату праці та вартості енергоресурсів.

До 1 червня 2026 року тривають електронні консультації з громадськістю на платформі http://forum.kyivcity.gov.ua/.

Запровадити нову вартість проїзду планують з 15 липня після проходження всіх процедур згідно з законодавством України. Поїздки, придбані на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

 

