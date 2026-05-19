НБУ оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн

Фото: https://bank.gov.ua

Національний банк України (НБУ) застосував до АТ "Укрпошта" захід впливу у вигляді штрафу на 1,7 млн грн за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, повідомив регулятор.

Зазначається, що відповідне рішення 18 травня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжної інфраструктури.

Штраф застосовано у зв'язку з невиконанням компанією як надавачем фінансових платіжних послуг обов'язку забезпечити належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Порушення встановлено за результатами безвиїзного нагляду та інспекційної перевірки національного поштового оператору зв'язку, проведеної 1 листопада 2025 року.

"Укрпошта" зобов'язана сплатити штраф протягом п'яти робочих днів із дня отримання рішення комітету.

Як повідомлялося, у березні 2026 року "Укрпошта" сплатила накладений НБУ штраф у 255 тис. грн за неподання запитуваної інформації у встановлені строки, водночас заявила про намір оскаржити рішення регулятора в судовому порядку.

У грудні 2025 року Нацбанк також виніс "Укрпошті" письмове застереження за порушення вимог законодавства на платіжному ринку, зокрема у сфері платіжних послуг, системи управління та подання статистичної звітності, встановлені за результатами безвиїзного нагляду.

"Укрпошта" за перший квартал 2026 року отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн або 0,5% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, однак на 40% менше, ніж передбачалося у плані. Виручка компанії за цей період скоротилася на 0,1%, або на 5 млн грн, – до 3,34 млрд грн, що на 2% менше від плану.