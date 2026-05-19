Інтерфакс-Україна
17:28 19.05.2026

Польський BGK готує інструменти майже на EUR340 млн для підтримки бізнесу й муніципалітетів в Україні

Польський державний банк розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) готує інструмент майже на EUR200 млн для прямого кредитування приватного сектору в Україні, а також муніципальний інструмент із EUR100 млн гарантій для українських банків та EUR40 млн грантів для громад, повідомив директор офісу міжнародного партнерства банку Карол Тофіл у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Щодо України ми хочемо залучатися у сферах, де, як вважаємо, можемо додати цінність. Я б назвав три такі напрями: проєктне фінансування, муніципальні інвестиції та розвиток приватного сектору", – сказав Тофіл на конференції Exim Talks 2026, організованій Укрексімбанком.

Інструмент для приватного сектору спрямований на підтримку прямого кредитування BGK в Україні. Муніципальний інструмент передбачає механізм розподілу ризиків, за яким гарантії BGK покриватимуть ризики українських банків у кредитуванні громад і комунальних підприємств для реалізації інвестиційних проєктів.

Для найменших громад поблизу лінії фронту також передбачатиметься грантовий компонент, який може покривати до 50% капітальних витрат.

Угоду з Європейською комісією (ЄК) щодо муніципального інструменту BGK розраховує укласти під час Ukraine Recovery Conference у Гданську (у червні 2026 року – ІФ-У), після чого планує перейти до роботи з українськими банками.

BGK планує співпрацювати за цим напрямом із банками, які фінансують муніципальні потреби в Україні, зокрема з державними Укрексімбанком, Укргазбанком та Ощадбанком.

У проєктному фінансуванні BGK вже має два інструменти для роботи в Україні: один підтриманий гарантіями Європейського Союзу (ЄС) та польського держказначейства, другий – гарантіями польського експортно-кредитного агентства KUKE.

"Ми бачимо зростання інтересу з боку спонсорів проєктів, особливо у сфері енергогенерації, де вже працюємо над кількома проєктами і сподіваємося завершити їх у найближчі місяці", – сказав Тофіл.

BGK розпочав роботу з українським напрямом після повномасштабного вторгнення РФ, реалізувавши перші механізми розподілу ризиків за підтримки ЄС разом із Кредобанком і ПриватБанком.

Як повідомлялося, у квітні Міністерство фінансів України зазначало, що в межах інвестиційної програми Ukraine Investment Framework (UIF) для реалізації в Україні схвалено два рамкові проєкти BGK на EUR220 млн із залученням гарантій ЄК. Один із них передбачає інвестиції в приватному секторі в енергетику, транспорт і будівництво обсягом близько EUR200 млн, другий – підтримку відновлення інфраструктури громад у державному секторі на EUR20 млн.

Тоді сторони також обговорювали можливість фінансування відновлення критичної інфраструктури громад, зокрема систем водо- та теплопостачання, поєднання грантів ЄС із кредитними лініями BGK та механізми гарантування місцевих запозичень.

Теги: #банки #громади #польща #bgk #відновлення #кредитування

