15:01 19.05.2026

Економіка України у квітні зросла на 1% після трьох місяців скорочення - ІЕД

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у квітні 2026 року склало 1% порівняно з квітнем 2025 року, тоді як три місяці поспіль показник скорочувався.

Згідно з оприлюдненим Місячним економічним моніторингом (МЕМУ) на сайті інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), загалом за результатами І кварталу-2026 скорочення склало 0,6%, тоді як дані Держстату вказують на скорочення у Ікв.-2026 року на рівні 0,5%.

"Менше споживання електроенергії та газу через більш раннє завершення опалювального сезону, а також відремонтовані потужності генерації та передачі електроенергії забезпечили переважно безперебійне постачання електроенергії попри меншу кількість сонячних днів, ніж у березні. Водночас війна на Близькому Сході призвела до зростання цін на пальне, що збільшило витрати бізнесу", - йдеться у 256 випуску МЕМУ.

Зазначається, що у квітні попри доступ до е/е завдяки частковому відновленню генерації, в секторі ситуація залишилась складною. За оцінкою інституту, виробництво е/е та розподіл газу скоротилися на 7% порівняно х аналогічним періодом минулого року.

Реальна валова додана вартість (ВДВ) в добувній промисловості у квітні зросла лише на 1% до попереднього року з низької бази через перебої у видобутку газу та залізної руди внаслідок обстрілів з боку РФ. Реальна ВДВ у переробній промисловості за оцінкою зросла на 4% порівняно з аналогічним періодом 2025р, сповільнення пов’язано з падінням виробництва в металургії.

Зростання реальної ВДВ у торгівлі ІЕД оцінює на рівні 4% (порівняно з квітнем-2025), що відображало зростання попиту та позитивні настрої бізнесу. Падіння реальної ВДВ у транспорті - 7%, через вищу вартість пального, менші обсяги перевезень залізної руди та нафти, а також продовження російських атак. Будівництво, ймовірно, продемонструвало невелике зростання.

Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вівторок, 19 травня, падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2%.

 

