США дозволили до 17 червня торгувати російською нафтою, завантаженою на танкери до 17 квітня – посол

США ще на місяць продовжили тимчасове послаблення американських санкцій стосовно експорту російської нафти морським шляхом, повідомила надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина.

"До 17 червня 2026 року дозволено здійснювати транзакції, які пов'язані з продажем, доставкою або розвантаженням сирої нафти чи нафтопродуктів російського походження, вже завантажених до 17 квітня 2026 року на будь-яке судно", – написала Стефанішила в Телеграм.

Вона також процитувала заяву міністра фінансів США Скотта Бессента, який заявив, що генеральна ліцензія допоможе стабілізувати фізичний ринок сирої нафти та забезпечити постачання нафти до країн, які є найбільш енергетично вразливими. "Вона також сприятиме перенаправленню наявних поставок до країн, які найбільше цього потребують, шляхом обмеження можливостей Китаю накопичувати нафту, придбану зі знижкою", – додав він.

Стефанішина зазначила, що це вже третє тимчасове подовження виключень для російської нафти. "Водночас, на відміну від попередніх редакцій генліцензій, новий документ не передбачає оновлення граничної дати завантаження нафти на танкери – дозволені операції з російською нафтою та нафтопродуктами, завантаженими до 17 квітня 2026 року", – написала амбасадорка.

Як повідомлялося, у березні США не продовжили термін дії генеральної ліцензії 8L Міністерства фінансів на купівлю російської нафти, яка дозволяла здійснювати операції, "пов'язані з енергетикою" з 12 підсанкційними банками РФ. Термін дії ліцензії сплив 12 березня. Це означає, що країни більше не можуть купувати нафту з РФ без введення санкцій з боку США.

Всім пізніше, у квітні Міністерство фінансів США випустило дві генеральні ліцензії, що тимчасово, до кінця жовтня дозволяють окремі транзакції зі структурами, пов'язаними з підсанкційним російським Лукойлом. Зокрема, генеральна ліцензія №128С надає тимчасовий дозвіл на здійснення транзакцій, необхідних для придбання товарів і послуг, обслуговування, експлуатації чи припинення діяльності роздрібних заправних станцій, розташованих за межами РФ. Генеральна ліцензія №130А дозволяє здійснення транзакцій з низкою пов'язаних із "Лукойлом" компаній, розташованих в Болгарії.