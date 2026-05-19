Можливість забезпечити безпечну й безперебійну роботу – основні критерії вибору офісів – Expandia

Можливість забезпечити безпечну та безперебійну роботу команди є основними критеріями вибору офісів, релокації становлять 40% угод у першому кварталі 2026 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії Expandia – представника CBRE в Україні та Молдові.

"Після складного зимового періоду ми не бачимо нової хвилі масової міграції бізнесу, однак посилення вже сформованих критеріїв до офісних приміщень продовжується. Для орендарів дедалі важливішими залишаються не лише локація та вартість, а й фізична безпека будівлі, наявність укриття, автономне енергозабезпечення та можливість забезпечити безперебійну роботу команди", – зазначили у пресслужбі компанії.

Згідно з дослідженням, основна активність зараз формується не стільки через органічне розширення бізнесу, скільки через релокації (40% у першому кварталі цього року в структурі за типом угод) та оптимізацію площ. У 2025 році такі фактори суттєво впливали на структуру попиту, частина компаній переїжджала до більш якісних і безпечних бізнес-центрів, іноді скорочуючи площу, але зберігаючи або навіть підвищуючи клас приміщення.

Найбільший попит знову мають готові до заселення офіси з ремонтом, часто невеликого або середнього розміру, орієнтовно 300-600 кв. м. Це пов’язано з гібридною моделлю роботи, коли одночасно в офісі перебуває лише частина команди, а компанії прагнуть мінімізувати капітальні витрати на fit-out. Через це на ринку також зростає роль орендодавців, які адаптують більші блоки під менші офіси та пропонують готове оздоблення.

Як зазначається, інтерес до коворкінгів та гнучких офісів зберігається, однак це не можна пов’язати напряму саме з важкою зимою. Основним фактором є обмежена нова пропозиція та високий рівень заповненості якісних локацій. Це створює передумови для появи нової пропозиції, оскільки оператори знову активніше розглядають нові локації.

За підсумками дослідження Expandia "Ринок гнучких офісів України 2025", близько 55% операторів гнучких офісів розглядають можливвсть розширення у 2026 році, а рішення про розвиток переважно базується на високій заповненості локацій, фінансовій стабільності резидентів та доступності відповідних приміщень. Водночас попит змістився з класичного формату "місце в коворкінгу" до приватних офісів для команд, serviced offices та комбінованих просторів, які поєднують офіси, коворкінг та івент-зони. Це показує, що гнучкі офіси поступово стають не тимчасовою альтернативою, а повноцінним інструментом управління офісним портфелем для компаній.

Крім того, на ринку в 2025 році стала помітнішою практика поновлення договорів оренди на три-п’ять років, що свідчить про більшу впевненість компаній у збереженні фізичного офісу, навіть попри оптимізацію площ.

Стосовно умов договорів: якщо раніше ключовими параметрами були ставка, площа та строк оренди, то зараз дедалі більшого значення набуває операційна готовність приміщення. Компанії часто зараз обирають офіси з готовим ремонтом, щоб швидко переїхати й не мати додаткових витрат. У таких випадках роботи з оздоблення може взяти на себе орендодавець, а комерційні умови адаптуються так, щоб поступово повернути ці інвестиції протягом строку оренди.

Динаміка орендних ставок значною мірою залежить від об’єкта, якісні бізнес-центри утримують стабільні позиції, тоді як менш привабливі можуть перебувати під ціновим тиском. Запитувані орендні ставки для офісів класу А коливалися в межах $16-$27/кв.м/міс, а для класу В – в межах $8-$18/кв.м/міс, і залишались незмінними з кінця 2025 року.

