Інтерфакс-Україна
Економіка
13:42 19.05.2026

Можливість забезпечити безпечну й безперебійну роботу – основні критерії вибору офісів – Expandia

3 хв читати
Можливість забезпечити безпечну й безперебійну роботу – основні критерії вибору офісів – Expandia
Фото: https://expandia-ukraine.com/uk/

Можливість забезпечити безпечну та безперебійну роботу команди є основними критеріями вибору офісів, релокації становлять 40% угод у першому кварталі 2026 року, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в компанії Expandia – представника CBRE в Україні та Молдові.

"Після складного зимового періоду ми не бачимо нової хвилі масової міграції бізнесу, однак посилення вже сформованих критеріїв до офісних приміщень продовжується. Для орендарів дедалі важливішими залишаються не лише локація та вартість, а й фізична безпека будівлі, наявність укриття, автономне енергозабезпечення та можливість забезпечити безперебійну роботу команди", – зазначили у пресслужбі компанії.

Згідно з дослідженням, основна активність зараз формується не стільки через органічне розширення бізнесу, скільки через релокації (40% у першому кварталі цього року в структурі за типом угод) та оптимізацію площ. У 2025 році такі фактори суттєво впливали на структуру попиту, частина компаній переїжджала до більш якісних і безпечних бізнес-центрів, іноді скорочуючи площу, але зберігаючи або навіть підвищуючи клас приміщення.

Найбільший попит знову мають готові до заселення офіси з ремонтом, часто невеликого або середнього розміру, орієнтовно 300-600 кв. м. Це пов’язано з гібридною моделлю роботи, коли одночасно в офісі перебуває лише частина команди, а компанії прагнуть мінімізувати капітальні витрати на fit-out. Через це на ринку також зростає роль орендодавців, які адаптують більші блоки під менші офіси та пропонують готове оздоблення.

Як зазначається, інтерес до коворкінгів та гнучких офісів зберігається, однак це не можна пов’язати напряму саме з важкою зимою. Основним фактором є обмежена нова пропозиція та високий рівень заповненості якісних локацій. Це створює передумови для появи нової пропозиції, оскільки оператори знову активніше розглядають нові локації.

За підсумками дослідження Expandia "Ринок гнучких офісів України 2025", близько 55% операторів гнучких офісів розглядають можливвсть розширення у 2026 році, а рішення про розвиток переважно базується на високій заповненості локацій, фінансовій стабільності резидентів та доступності відповідних приміщень. Водночас попит змістився з класичного формату "місце в коворкінгу" до приватних офісів для команд, serviced offices та комбінованих просторів, які поєднують офіси, коворкінг та івент-зони. Це показує, що гнучкі офіси поступово стають не тимчасовою альтернативою, а повноцінним інструментом управління офісним портфелем для компаній.

Крім того, на ринку в 2025 році стала помітнішою практика поновлення договорів оренди на три-п’ять років, що свідчить про більшу впевненість компаній у збереженні фізичного офісу, навіть попри оптимізацію площ.

Стосовно умов договорів: якщо раніше ключовими параметрами були ставка, площа та строк оренди, то зараз дедалі більшого значення набуває операційна готовність приміщення. Компанії часто зараз обирають офіси з готовим ремонтом, щоб швидко переїхати й не мати додаткових витрат. У таких випадках роботи з оздоблення може взяти на себе орендодавець, а комерційні умови адаптуються так, щоб поступово повернути ці інвестиції протягом строку оренди.

Динаміка орендних ставок значною мірою залежить від об’єкта, якісні бізнес-центри утримують стабільні позиції, тоді як менш привабливі можуть перебувати під ціновим тиском. Запитувані орендні ставки для офісів класу А коливалися в межах $16-$27/кв.м/міс, а для класу В – в межах $8-$18/кв.м/міс, і залишались незмінними з кінця 2025 року.

Expandia – найбільша в Україні компанія у сфері комерційної нерухомості. Заснована у січні 2008 року під брендом CBRE Ukraine як частина афілійованої мережі CBRE.

З серпня 2025 року компанія працює під власним брендом Expandia та є єдиним офіційним представником CBRE в Україні та Молдові.

Штат компанії налічує понад 350 фахівців, включаючи персонал на об’єктах нерухомості в Україні та Молдові, переданих в управління та експлуатацію. Портфоліо об’єктів в управлінні налічує понад 1 млн кв. м більш ніж у 20 регіонах України та Молдови.

Теги: #cbre #expandia #офіси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 19.05.2026
Обсяг нової пропозиції офісів у Києві становив 11 тис. кв. м, рівень вакантності знизився до 18% у I кв.-2026 – Expandia

Обсяг нової пропозиції офісів у Києві становив 11 тис. кв. м, рівень вакантності знизився до 18% у I кв.-2026 – Expandia

20:58 21.10.2025
Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

Банківська система в деяких містах переходить на режим роботи Power Banking

23:25 17.09.2025
Мецола: офіси ЄС в Україні вже працюють

Мецола: офіси ЄС в Україні вже працюють

17:58 26.08.2025
Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

Третина угод на офісному ринку Києва пов’язана з переїздом з пошкоджених внаслідок військових дій будівель

11:24 05.07.2024
Більшість офісних центрів класу "А" і "Б" готові до роботи в умовах енергодефіциту - CBRE Ukraine

Більшість офісних центрів класу "А" і "Б" готові до роботи в умовах енергодефіциту - CBRE Ukraine

10:52 18.04.2024
За час війни Росія зруйнувала і пошкодила понад 20 офісів і складів ТЧХУ - Доценко

За час війни Росія зруйнувала і пошкодила понад 20 офісів і складів ТЧХУ - Доценко

18:49 22.02.2024
Валове поглинання офісів у Києві у 2023 р. зросло вчетверо - CBRE

Валове поглинання офісів у Києві у 2023 р. зросло вчетверо - CBRE

18:26 08.02.2024
Орендні ставки в офісних центрах Києва знизилися на 30% - UTG

Орендні ставки в офісних центрах Києва знизилися на 30% - UTG

10:10 23.11.2023
CSD LAB відкрила нові лабораторні офіси в Черкасах і Миколаєві

CSD LAB відкрила нові лабораторні офіси в Черкасах і Миколаєві

15:54 02.06.2023
43% українських компаній сфери нерухомості планують реалізацію зарубіжних проєктів у 2023 році - URE Club

43% українських компаній сфери нерухомості планують реалізацію зарубіжних проєктів у 2023 році - URE Club

ВАЖЛИВЕ

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

ОСТАННЄ

БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

Слід зберегти особливий режим поставок сталі до ЄС, бо металургія є важливою галуззю для здатності України виграти війну – євродепутатка

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

Наглядова рада "Укрпошти" до завершення конкурсу скоротилася до одного члена

ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

Оксі Банк збільшить статутний капітал на 35 млн грн шляхом емісії акцій

Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

Дві третини респондентів вважають що репліки брендів не є контрафактом, 62% мають досвід їх купівлі – опитування

ЄБА пропонує змінити правила ремонту вантажних вагонів та закликає скасувати граничні строки їх служби

Бізнес закликає Мінекономіки та Агенцію ДПП відкрити зміст угод про партнерство в URIF

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА