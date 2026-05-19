Обсяг нової пропозиції офісів у Києві становив 11 тис. кв. м, рівень вакантності знизився до 18% у I кв.-2026 – Expandia

Офісний ринок Києва продовжив поступове обережне відновлення у січні-березні 2026 року, обсяг нової пропозиції склав 11 тис. кв. м, валового поглинання 46 тис. кв. м, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у компанії Expandia, яка є представником CBRE в Україні та Молдові.

Згідно з дослідженням компанії, у першому кварталі 2026 року нова пропозиція була представлена новою чергою F у БЦ "Протасів" (загальна площа 7,2 тис. кв. м) та 8-ю чергою у БЦ Forum City Garden (4 тис. кв. м). Обсяг нової пропозиції склав біля 11 тис. кв. м, а загальний обсяг офісної пропозиції зріс на 0,5% з початку року до 2,12 млн кв. м. Очікується, що протягом 2026 року на ринок може вийти близько 20 тис. кв. м, проте ймовірність затримок введення об’єктів залишається.

За підсумками кварталу рівень вакантності знизився до 18% (-0,5 п.п. з початку року). Зниження було зумовлене як орендною активністю з боку невеликих та середніх компаній, так і відсутністю великих обсягів нової пропозиції.

У першому кварталі 2026 року офісний ринок продовжив поступове обережне відновлення. Xоча квартальний обсяг валового поглинання (46 тис. кв. м) майже подвоївся у порівнянні з аналогічним кварталом 2025 року, проте поглинання у цьому періоді було досить стриманим. Відповідно, в абсолютному значенні загальні показники ринку залишаються на рівні середньоквартальних значень 2025 року, що свідчить радше про стабілізацію, ніж про повноцінне зростання. Ринкова активність залишається стриманою, без явних передумов швидкого зростання у 2026 році.

Expandia – найбільша компанія у сфері комерційної нерухомості в Україні. Заснована у січні 2008 року під брендом CBRE Ukraine як частина афілійованої мережі CBRE.

З серпня 2025 року компанія працює під власним брендом Expandia та є єдиним офіційним представником CBRE в Україні та Молдові.

Штат компанії налічує понад 350 фахівців, включаючи персонал на об’єктах нерухомості в Україні та Молдові, переданих в управління та експлуатацію. Портфоліо об’єктів в управлінні налічує понад 1 млн кв. м у більш ніж 20 регіонах України та Молдови.