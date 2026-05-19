Інтерфакс-Україна
Економіка
12:25 19.05.2026

БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрили масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань у сфері роздрібної торгівлі секонд-хендом через підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Згідно з інформацією на сайті відомства у вівторок, орієнтовні втрати державного бюджету від незаплаченого ПДВ становлять понад 38,6 млн грн, повідомила пресслужба відомства у вівторок.

Слідство встановило, що мережа магазинів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням, проте офіційно діяльність оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, а продовжували використовувати для зменшення податкового навантаження. Згідно з фото на сайті відомства, йдеться про мережу Econom class, яка працює в Україні з 2005 року і налічує 23 магазини у Києві.

Згідно з даними аналітиків БЕБ, протягом 2023-2025 років до реалізації схеми залучили щонайменше 23 ФОПи, через яких здійснили фінансові операції на суму понад 231 млн грн.

Детективи провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей за місцями проживання фігурантів та здійснення господарської діяльності. Під час слідчих дій вилучено носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024-2026 роках, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу.

Досудове розслідування триває за оперативного супроводу УСР у Хмельницькій області ДСР Нацполіції та процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

