Інтерфакс-Україна
Економіка
12:18 19.05.2026

Слід зберегти особливий режим поставок сталі до ЄС, бо металургія є важливою галуззю для здатності України виграти війну – євродепутатка

Фото: https://interpipe.biz/

Металургійна галузь є принципово важливою для здатності України виграти війну проти РФ, заявила заступниця голови Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Карін Карлсбро під час дебатів щодо запровадження Єврокомісією нового, ще більш жорсткого режиму торгівлі сталлю з іншими країнами.

За її словами, наразі Україна звільнена від застосування поточного захисного (safeguard) режиму торгівлі сталлю в ЄС, цей виняток має діяти до літа 2028 року. Але новий торгівельний захід передбачає застосування щодо України окремої тарифної квоти, а при її розподілі будуть враховуватись "особливі проблеми безпеки" в Україні.

"Металургійна галузь є принципово важливою для здатності України виграти війну проти РФ. Сьогодні я хочу прояснити, про що ми (європарламентарі) домовилися щодо тарифних квот для України, і її особливий статус має дотримуватися. Ми маємо розглядати Україну як майбутнього члена та стратегічного партнера ЄС, а не як загрозу", – наголосила Карлсбро.

Під час виступу шведська європарламентарка нагадала, що українська металургія була та досі залишається стратегічною мішенню атак російських військ.

"На минулому тижні я відвідала метзаводи у Кривому Розі, Дніпрі, Кам’янському та стала свідком жорстокої реальності. Після повномасштабного вторгнення ряд виробничих потужностей або розташовані на окупованих територіях, або були повністю знищені. Решта підприємств стикається з величезними витратами. Той факт, що українська металургія, попри всі труднощі, змогла функціонувати за цих обставин, має бути заохочений, а не покараний", – сказала європарламентарка.

Як повідомлялось, заступниця голови комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Карін Карлсбро (Karin Karlsbro) ознайомилась з роботою електросталеплавильного комплексу "Інтерпайп Сталь" (Interpipe Steel) на фоні можливого запровадження Євросоюзом нового, ще більш жорсткого режиму торгівлі сталлю з іншими країнами. Так, з 1 липня цього року українські металурги можуть отримати нові обмеження на поставки своєї продукції до Європи, негативний ефект від яких буде співставним із втратою сталевих потужностей у 2022 році.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії – шість промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" та трубний завод у Румунії Interpipe Roman.

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис.

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.

