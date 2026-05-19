Інтерфакс-Україна
Економіка
11:59 19.05.2026

Падіння ВВП України за результатами 4-міс.-2026 скоротилося до 0,2% – прем'єрка

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України, яке за оцінками Державної служби статистки, склало 0,5% за результатами першого кварталу цього року, за результатами чотирьох місяців скоротилося до 0,2%, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Після падіння у першому кварталі, вже у квітні ВВП України, за оцінками Мінекономіки, зріс на 0,9%, що дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками чотирьох місяців 2026 року – до 0,2%", – написала вона у Телеграм у вівторок.

Свириденко уточнила, що зростання демонструють внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, зокрема, оборонна галузь, виробництво продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також харчова промисловість.

"Після важкого лютого, відновлення почалося вже у березні. Окремі галузі показують ріст понад 10%... Українська економіка продовжує відновлюватися попри війну, наслідки складної зими та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру", – зазначила глава уряду.

Вона нагадала, що відповідно до оновлених прогнозів, Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк – на рівні 1,2%.

Як повідомлялося, Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%.

Урядовий прогноз, закладений у держбюджет-2026, наразі передбачає зростання 2,4%, але глава Мінекономіки Олексій Соболев днями повідомив про плани переглянути його у бік зменшення.

За даними Держстату, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилося до 1,8% з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році – першому році повномасштабної російської агресії.

Теги: #держстат #ввп #свириденко #мінекономіки

