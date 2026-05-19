Наглядова рада "Укрпошти" до завершення конкурсу скоротилася до одного члена

Гері Джон Керрол, який має досвід роботи у Royal Mail та Asia Pacific Post, пішов з наглядової ради АТ "Укрпошта" у зв’язку із закінченням строку повноважень, що тривали три роки, повідомила компанія в системі розкриття інформації НКЦПФР.

"У зв’язку із закінченням строку повноважень, встановленого частиною першою статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства ", з 15.05.2026 припинено повноваження Керрола Гері Джона на посаді незалежного члена наглядової ради АТ "Укрпошта ", – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією на сайті "Укрпошти", в наглядовій раді наразі залишився тільки ексдержсекретар Кабміну Олександр Ярема.

У квітні цього року на 74-му році пішов з життя колишній віцепрем’єр з питань фінансової та банківської діяльності, ексміністр фінансів та голова наглядової ради "Укрпошта" Ігор Мітюков.

Наприкінці березня 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства оголосило конкурсний відбір п’яти незалежних членів наглядової ради національного поштового оператора з терміном подання документів до 18:00 24 квітня 2026 року. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає підтримку шляхом залучення рекрутера для здійснення пошуку та відбору претендентів.

Загальний прибуток державної "Укрпошти" за січень-квітень 2026 року становив 106,3 млн грн, прибуток EBITDA – 122,9 млн грн.

За січень-березень цього ж року компанія отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або на 0,5%, більше за аналогічний період 2025 року, тоді як виручка зросла на 1,1% – до 13 млрд 118,42 млрд грн.