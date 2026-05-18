ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

Єврокомісія (ЄК), розробляючи нові обмеження щодо імпорту сталі, частково врахує важку ситуацію в Україні, щоб підтримати її експорт, заявила в понеділок офіційний представник ЄК Паула Пінью.

"Україна залишається важливим імпортером сталі в ЄС, і ми стежимо за тим, щоб вона могла скористатися спеціальною квотою, і її експорт до ЄС зміг тривати, навіть якщо його рівень буде нижчим за попередні роки. Під час переговорів і в момент ухвалення рішення щодо точної квоти ми, звісно, врахуємо особливу й дуже важку нинішню ситуацію в Україні", – сказала прессекретар ЄК на брифінгу в Брюсселі.

Її просили прокоментувати наслідки для України розглянутих ЄС заходів щодо обмеження імпорту сталі, перевиробництво якої у світі, за оцінкою Єврокомісії, завдає шкоди власним виробникам Євросоюзу.

Як повідомляла газета The Financial Times, нові європейські обмеження можуть позбавити Україну близько EUR1 млрд від доходу з експорту сталі.

Європейські ЗМІ раніше писали, що Євросоюз має намір з 1 липня скоротити квоти на імпорт сталі на 47% і встановити мито в 50% на постачання понад цю норму.

Пінью пояснила, що нові заходи застосовуватимуться до всіх партнерів ЄС, зокрема до тих, з якими укладено угоди про вільну торгівлю. На їхню частку припадає понад 80% імпорту сталі в ЄС. За її словами, тільки країни Європейського економічного простору (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія), вже інтегровані в європейський ринок, скористаються частковим ослабленням цих заходів.

Квоти обговорюватимуться індивідуально для кожної конкретної країни. Щодо деяких країн буде вжито "специфічних заходів".

"Усе це здійснюється в рамках правил СОТ", – заявила Пінью.