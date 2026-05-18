Оксі Банк збільшить статутний капітал на 35 млн грн шляхом емісії акцій

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Оксі Банку (Львів) ухвалили рішення збільшити статутний капітал банку на 35 млн грн – до 275 млн грн шляхом додаткової емісії акцій.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення акціонери ухвалили 15 травня. До розміщення заплановано 35 млн простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн кожна.

Залучені від розміщення кошти банк планує спрямувати на збільшення статутного капіталу для забезпечення діяльності банку, зокрема 15 млн грн – на нарощення кредитного портфеля відповідно до стратегії розвитку, ще 20 млн грн – на придбання ОВДП та/або депозитних сертифікатів Нацбанку.

Акціонери банку мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 15 травня 2026 року.

Перший етап розміщення акцій заплановано на 29 травня, другий – з 1 до 3 червня 2026 року.

Оксі Банк (раніше – банк "Галс") зареєстровано 1991 року. За даними Нацбанку, на 1 січня 2026 року акціонерами ОКСІ Банку були Олег Баляш (58,705561%), Оксана Баляш (20,83333%), Ігор Фісун (8,291666%), Володимир Яремцьо (6,6%, опосередковано), Олександр Архипов (5,186105%) та Олександр Жук (0,38333%).

На 1 квітня 2026 року за розміром загальних активів Оксі Банк посідав 52-е місце (1,01 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків.