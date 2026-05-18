Інтерфакс-Україна
Економіка
19:21 18.05.2026

Оксі Банк збільшить статутний капітал на 35 млн грн шляхом емісії акцій

2 хв читати
Оксі Банк збільшить статутний капітал на 35 млн грн шляхом емісії акцій

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Оксі Банку (Львів) ухвалили рішення збільшити статутний капітал банку на 35 млн грн – до 275 млн грн шляхом додаткової емісії акцій.

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення акціонери ухвалили 15 травня. До розміщення заплановано 35 млн простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн кожна.

Залучені від розміщення кошти банк планує спрямувати на збільшення статутного капіталу для забезпечення діяльності банку, зокрема 15 млн грн – на нарощення кредитного портфеля відповідно до стратегії розвитку, ще 20 млн грн – на придбання ОВДП та/або депозитних сертифікатів Нацбанку.

Акціонери банку мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 15 травня 2026 року.

Перший етап розміщення акцій заплановано на 29 травня, другий – з 1 до 3 червня 2026 року.

Оксі Банк (раніше – банк "Галс") зареєстровано 1991 року. За даними Нацбанку, на 1 січня 2026 року акціонерами ОКСІ Банку були Олег Баляш (58,705561%), Оксана Баляш (20,83333%), Ігор Фісун (8,291666%), Володимир Яремцьо (6,6%, опосередковано), Олександр Архипов (5,186105%) та Олександр Жук (0,38333%).

На 1 квітня 2026 року за розміром загальних активів Оксі Банк посідав 52-е місце (1,01 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків.

 

 

Теги: #оксібанк #капітал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 27.04.2026
"Нова пошта" на початку 2026р. внесла 136,3 млн грн до капіталу 7 дочірніх компаній

"Нова пошта" на початку 2026р. внесла 136,3 млн грн до капіталу 7 дочірніх компаній

14:20 09.03.2026
НБУ з 2027р. відновлює вимоги до формування банками буферів капіталу

НБУ з 2027р. відновлює вимоги до формування банками буферів капіталу

10:41 06.10.2025
В НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу

В НБУ вірять в побудову в Україні локального ринку капіталу

09:48 13.09.2025
"Укрпошта" приведе капітал у відповідність до вимог НБУ до 2026 р. без докапіталізації з бюджету

"Укрпошта" приведе капітал у відповідність до вимог НБУ до 2026 р. без докапіталізації з бюджету

17:16 30.07.2025
Я вірю у відродження в Україні ринку капіталу. Основний двигун – внутрішні гроші – глава ІГ "Універ"

Я вірю у відродження в Україні ринку капіталу. Основний двигун – внутрішні гроші – глава ІГ "Універ"

18:32 25.06.2025
Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній за неподання документів

Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній за неподання документів

13:15 19.06.2025
Україна залучить значні потоки капіталу протягом наступного десятиліття, якщо відновлення триватиме за планом, - Лагард

Україна залучить значні потоки капіталу протягом наступного десятиліття, якщо відновлення триватиме за планом, - Лагард

16:22 29.05.2025
Укрексімбанк планує досягти необхідного рівня достатності капіталу в 2025р.

Укрексімбанк планує досягти необхідного рівня достатності капіталу в 2025р.

09:10 21.03.2025
Недостатній рівень капіталу з великих банків має тільки Укрексімбанк – Рожкова

Недостатній рівень капіталу з великих банків має тільки Укрексімбанк – Рожкова

19:13 24.12.2024
Уряд зобов'язав Мінфін збільшити капітал "Укрфінжитло" на 20 млрд грн за рахунок випуску ОВДП

Уряд зобов'язав Мінфін збільшити капітал "Укрфінжитло" на 20 млрд грн за рахунок випуску ОВДП

ВАЖЛИВЕ

МВФ анонсував місію до України з 1-го перегляду програми EFF та обговорення зменшення тіні у 45% ВВП

"Укренерго" пропонує на 2026р збільшити тариф на передачу на 29%, тариф на диспетчеризацію – на 55,5%

Індекс українських акцій у Варшаві зріс до максимуму з 2021-го на тлі заяв Путіна про завершення "конфлікту"

Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

"ДТЕК Нафтогаз" отримав згоду власників євробондів-2026 на $425 млн на їх реструктуризацію

ОСТАННЄ

Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

Дві третини респондентів вважають що репліки брендів не є контрафактом, 62% мають досвід їх купівлі – опитування

ЄБА пропонує змінити правила ремонту вантажних вагонів та закликає скасувати граничні строки їх служби

Бізнес закликає Мінекономіки та Агенцію ДПП відкрити зміст угод про партнерство в URIF

НКРЕКП рекомендує держустановам та їх електропостачальникам припиняти дію договорів у разі неможливості їх виконання

Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2027р становить $43 млрд — Мінфін

Понад 3200 одиниць енергообладнання надійшло в Україну з початку 2026р, очікується ще понад 2 тис. – Міненерго

IFC може надати EUR42 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт на Волині

ЄК готує пропозиції щодо обмеження закупівель у Китаю критично важливих компонентів

Євродепутатка Карлсбро відвідала "Інтерпайп" на фоні можливого запровадження ЄС більш жорсткого режиму імпорту сталі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА