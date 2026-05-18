Інтерфакс-Україна
Економіка
19:18 18.05.2026

Потенційний "навіс" попиту на валюту за обмеженими наразі операціями у 2026-2027 рр. сягає $47 млрд - НБУ

Потенційний попит на валюту за операціями, які наразі залишаються під валютними обмеженнями, у 2026-2027 рр. може сягнути $47 млрд, свідчать дані на сайті Національного банку України (НБУ).

Найбільшу частку цієї оцінки становлять платежі за "старими" зовнішніми кредитами – $22 млрд основної суми та $6 млрд відсотків.

Ще по $3 млрд припадає на "старі" митні декларації та на сплату основної суми єврооблігацій, а $1 млрд – на операції банків.

Окрім цих прострочених платежів є ще орієнтовно $9 млрд майбутніх дивіденди клієнтів банків та $2 млрд – дивідендів самих банків.

Зазначається, що Нацбанк рухається визначеними стратегією етапами валютної лібералізації та курсової гнучкості, а пом'якшення валютних обмежень є одним із взаємопов'язаних елементів повернення до засад грошово-кредитної політики та валютного регулювання, які використовувалися до повномасштабної війни.

Водночас швидкість пом'якшення валютних обмежень залежить від формування необхідних макрофінансових передумов, зокрема рівня інфляції та інфляційних очікувань, міжнародних резервів, стійкості валютного ринку, процентних ставок і параметрів фінансової стабільності.

Центробанк зазначає, що валютна лібералізація у 2024-2026 роках не створила вікна для неконтрольованого відпливу капіталу: частка купівлі валюти та закордонних переказів, пов'язаних із лібералізацією, стабільно становить близько 4% і близько 6% відповідно.

Загальний обсяг операцій у межах стимулюючої лібералізації становить $707 млн, переважно в межах позикового ліміту. Наявний вільний ліміт сумарно становить $564 млн, зокрема $299 млн позикового та $265 млн інвестиційного ліміту.

Зазначається, що операції в межах донатного ліміту, коли компанії можуть перераховувати власну валюту за кордон в межах пожертвувань Збройним силам, досі не зафіксовані, хоча така можливість у компаній з'явилася ще на початку серпня минулого року.

У перспективі НБУ планує продовжувати валютну лібералізацію за двома напрямами – загальне пом'якшення обмежень та стимулююча лібералізація. Пріоритетом залишатимуться заходи, що стимулюють приплив нових коштів в Україну, зокрема інвестиційних і кредитних.

Як повідомлялося, у травні 2025 року регулятор запровадив механізм стимулюючої валютної лібералізації, який дає змогу проводити окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах сформованих інвестиційного, донатного або позикового лімітів.

Інвестиційний ліміт формується за рахунок коштів, залучених з-за кордону до статутного капіталу українських підприємств із 12 травня 2025 року, донатний – за рахунок переказів компаній на спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ з 7 серпня 2025 року. Позиковий ліміт, який діє з 14 січня 2026 року, формується за рахунок валютних кредитів і позик від нерезидентів, отриманих із-за кордону та зарахованих на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року.

 

10:59 18.05.2026
Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

