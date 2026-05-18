19:05 18.05.2026

Дві третини респондентів вважають що репліки брендів не є контрафактом, 62% мають досвід їх купівлі – опитування

Переважна більшість громадян України (92%) декларує, що знає, що таке контрафакт, лише 27% опитаних впевнені у своїй здатності відрізнити оригінальний товар від підробки, свідчать результати онлайн-опитування "Дослідження сприйняття контрафактних товарів", проведеного Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Згідно з оприлюдненими результатами опитування, попри високий загальний рівень декларування знань, глибинне розуміння теми залишається нерівномірним. Так, 85% респондентів правильно розмежовують контрафакт і контрабанду, але лише 32% відносять до контрафактної продукції репліки відомих брендів, тоді як 68% вважають, що репліки не є контрафактом.

Дослідження зафіксувало масовий характер взаємодії з нелегальним ринком: 62% опитаних мають практичний досвід придбання копій чи реплік брендових товарів. Водночас 64% респондентів визнали, що їм складно або вони не знають, як ідентифікувати оригінал, а 9% взагалі не здатні цього зробити.

Інформація про оригінальність товару під час здійснення покупок впливає на рішення 58% респондентів. Утім, готовність свідомо купувати неоригінальну продукцію є досить високою: 29% опитаних готові піти на такий крок. Натомість 35% запевнили, що принципово відмовляться від покупки підробки, а 36% не мають чітко сформованої позиції.

Основним драйвером попиту на нелегальну продукцію виступає її вартість: 33% опитаних купують репліки виключно через ціну. Чинник наявності логотипу відомого бренду є ключовим лише для 2% респондентів, тоді як обидва фактори одночасно (ціну та бренд) враховують 16%. При цьому 14% опитаних не змогли визначитися із мотивом.

Загалом під час вибору потенційної покупки споживча модель демонструє фрагментованість ринку: 41% респондентів надають перевагу дорогому, але оригінальному товару, 37% обирають якісну та суттєво дешевшу копію, а 22% не мають визначеної відповіді.

До трійки категорій товарів, які, на думку учасників опитування, підробляють найчастіше, увійшли одяг – 78%, парфуми та косметика – 73% та взуття – 65%. Далі йдуть алкогольні напої (56%), шкіргалантерея (42%), фармацевтичні препарати (40%), побутова електроніка (25%), продукти харчування (21%), ювелірні вироби (19%) та автозапчастини (18%). Важко відповісти було 6% респондентів.

Головним каналом для пошуку інформації про те, як відрізнити оригінал від підробки, є інтернет – його назвали 85% опитаних. Значно меншу роль відіграють поради друзів чи знайомих (23%), телебачення (10%) та друковані ЗМІ (5%).

Аналітики ІЕД наголошують на існуванні ключового структурного дисбалансу на українському ринку: поєднання високого рівня щоденного контакту з контрафактом і низької здатності його розпізнавати на тлі відсутності стійкої негативної споживчої позиції створює системні передумови для подальшого поширення підробок.

Кількісне онлайн-опитування проводилося за допомогою Google-анкети у період з 29 березня до 12 квітня 2026 року. У ньому взяли участь 142 респонденти з м. Києва та 17 областей України.

Серед опитаних 72% становили жінки, 28% – чоловіки. За рівнем освіти 97% респондентів мають вищу освіту, 3% – середню. Віковий розподіл учасників дослідження: від 19 до 25 років – 2%, від 26 до 45 років – 40%, від 46 до 60 років – 36%, старше 60 років – 22%.

