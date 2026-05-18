ЄБА пропонує змінити правила ремонту вантажних вагонів та закликає скасувати граничні строки їх служби

Комітет з логістики Європейської бізнес асоціації (ЄБА) підготував пропозиції до проєкту наказу Міністерства розвитку громад та територій України щодо змін до порядку ремонту вантажних вагонів, а також закликав скасувати граничні строки їхньої служби, йдеться в повідомленні на сайті асоціації в понеділок.

Серед ключових пропозицій бізнесу - збереження ідентифікаційного номера виконавця ремонту для відстеження робіт, забезпечення незалежності спецдіагностичної організації та запровадження шестимісячного перехідного періоду перед набранням чинності нових правил.

Крім того, в асоціації наголошують на необхідності відмовитися від практики обмеження експлуатації вагонів виключно на основі встановленого виробником строку служби. Бізнес вважає, що можливість подальшого використання рухомого складу має визначатися його фактичним технічним станом і наявністю залишкового ресурсу, що відповідає міжнародній практиці США та ЄС. Чинний підхід в Україні, за оцінками ЄБА, призводить до додаткового зростання логістичних витрат.

Питання зниження витрат вантажовідправників та реформування залізничної інфраструктури також обговорювалися під час нещодавньої зустрічі комітету з логістики ЄБА з представниками АТ "Укрзалізниця". У фокусі уваги сторін були кроки щодо зменшення перехресного субсидування між вантажним та пасажирським сегментами.

Директор департаменту стратегії та трансформації "Укрзалізниці" Олег Яковенко презентував результати дворічного експериментального проєкту з реформування фінансування пасажирських перевезень, на який держава раніше виділила 16 млрд грн із резервного фонду. У 2026 році державне замовлення поширюється лише на внутрішнє далеке та регіональне сполучення. Водночас приміський сегмент, який наразі не покривається держфінансуванням, щорічно генерує близько 11 млрд грн збитків, що продовжують покриватися за рахунок вантажних перевезень.

За даними "Укрзалізниці", що наводяться в публікації бізнес-асоціації, за підсумками Ікв.-2026р компанія забезпечила близько 95% запланованого обсягу перевезень та 97% запланованої вартості перевезень. Головними викликами проєкту залишаються неритмічність виплат із резервного фонду, відсутність методики обліку розподілених витрат, проблеми з покриттям приміських перевезень та невизначеність щодо фінансування на 2027р.