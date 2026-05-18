Бізнес закликає Мінекономіки та Агенцію ДПП відкрити зміст угод про партнерство в URIF

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Державної організації "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" (Агенція ДПП) із запитом оприлюднити копії угод про комерційне партнерство в межах Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (URIF).

Як повідомляється в заяві асоціації, що опублікована на сайті ЄБА в понеділок, відповідний лист направлено міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболеву та директору Агенції ДПП Ніко Гачечиладзе.

Йдеться про підписані Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC) та Агенцією ДПП угоди про обмежене партнерство (Limited Partnership Agreement) та про товариство з обмеженою відповідальністю (Limited Liability Company Agreement).

В ЄБА зазначають, що положення угоди про обмежене партнерство передбачають запровадження окремих умов під час видачі ліцензій на користування надрами, зокрема, щодо укладення угод про закупівлю видобутої продукції. На думку бізнес-спільноти, такі вимоги безпосередньо впливатимуть на діяльність надрокористувачів, конкурентне середовище та інвестиційну привабливість усієї видобувної галузі, через що зміст угод є суспільно значущою інформацією.

Водночас Агенція ДПП віднесла документи, пов’язані з цими угодами, до службової інформації. В асоціації наголошують, що закон про доступ до публічної інформації зобов’язує надавати відкриту частину даних навіть за наявності обмежень до окремих елементів, а застосування грифу "Для службового користування" можливе лише за чітко визначених законодавством підстав. Бізнес закликає забезпечити прозорість процесу, оскільки ці домовленості визначають майбутні умови ведення господарської діяльності в Україні.

Як повідомлялося, 25 березня 2026 року Управлінська рада URIF затвердила першу інвестицію в українську технологічну компанію Sine Engineering, що працює у сфері зв’язку та навігації. Компоненти підприємства використовують понад 150 виробників БПЛА. Станом на кінець березня фонд отримав на розгляд понад 200 заявок.

Мінекономіки з посиланням на заступника очільника міністерства Єгора Перелигіна зазначило, що мета фонду - підписати щонайменше три інвестугоди у 2026р.

Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови було засновано міжурядовою угодою у травні 2025 року. Початковий капітал фонду становить $150 млн, сформований у рівних частках ($75 млн) внесками України та американської корпорації DFC. У перші роки діяльності фонд надаватиме пріоритет інвестиціям у капітал та квазікапітальним інструментам.