НКРЕКП рекомендує держустановам та їх електропостачальникам припиняти дію договорів у разі неможливості їх виконання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) рекомендує споживачам електричної енергії, зокрема державним установам та організаціям, які закуповують е/е через систему публічних закупівель, та їх постачальникам припиняти дію договорів на постачання у разі неможливості їх виконання.

"НКРЕКП рекомендує сторонам у разі об’єктивної неможливості виконання договору на чинних умовах розглядати можливість припинення дії такого договору та проведення нової процедури закупівлі на новий строк відповідно до вимог законодавства", – зазначив регулятор у роз’ясненні на своєму сайті у понеділок.

Як пояснили в комісії, до НКРЕКП надходять звернення від споживачів, зокрема державних установ та організацій, які закуповують електричну енергію через систему публічних закупівель. Основна проблема – складнощі з виконанням договорів постачання електроенергії через суттєві коливання ринкових цін.

Постачальники електроенергії своєю чергою зазначають, що її ціна залежить від ситуації на ринку та може суттєво змінюватися як у бік збільшення, так і зниження. Насамперед це стосується ринку "на добу наперед", де ціна формується залежно від попиту і пропозиції.

В НКРЕКП пояснили, що більшість договорів постачання електричної енергії містять механізми формування ціни з прив’язкою до ринкових індикаторів. Водночас електроенергія є специфічним товаром, для якого характерна одночасність виробництва, транспортування та споживання, а відтак – неможливість її накопичення чи зберігання.

"У зв’язку з цим коливання вартості електроенергії можуть перевищувати встановлені законодавством межі зміни ціни договору та не залежать ані від споживача, ані від постачальника", – констатував регулятор.

З метою врегулювання вказаних ситуацій, забезпечення безперервного постачання електричної енергії та дотримання вимог законодавства НКРЕКП рекомендувала сторонам у таких випадках припиняти дію чинних договорів та проводити нові закупки.