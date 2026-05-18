17:30 18.05.2026

Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2027р становить $43 млрд — Мінфін

Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 рр. становить $95 млрд, з яких $52 млрд передбачено на поточний рік і вже забезпечено, повідомляє Міністерство фінансів України з посиланням на очільника відомства Сергія Марченка під час виступу на зустрічі фінансового блоку країн G7 у Парижі.

Очільник відомства наголосив, що міжнародна допомога залишається критично важливою для забезпечення функціонування держави, підтримки макрофінансової стабільності та фінансування ключових соціальних і гуманітарних потреб в умовах триваючих масованих атак Росії на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

Окреслюючи поточні економічні виклики, Марченко зазначив, що у першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився, а інфляція у квітні зросла після кількох місяців уповільнення. Водночас держава забезпечує стабільність бюджетних надходжень: доходи держбюджету за січень-квітень 2026 року зросли на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Міністр закликав партнерів створити умови для використання заморожених російських активів на користь України та знайти механізм для нагального покриття потреб відновлення пошкодженої енергосистеми. Він також високо оцінив рішення партнерів ЄС щодо механізму Ukraine Support Loan (USL), який має стати ключовим інструментом підтримки макрофінансової стабільності країни у 2026-2027 рр.

У Мінфіні додали, що найближчим часом до України прибуде місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) для підготовки до перегляду програми Extended Fund Facility (EFF). Зі свого боку учасники зустрічі фінблоку G7, МВФ, Світового банку та Єврокомісії наголосили, що Україна демонструє відповідальне управління державними фінансами, що є важливим фактором довіри партнерів для подальшої підтримки.

Теги: #зовнішнє_фінансування #g7 #мінфін

20:45 11.05.2026
Скасування пільги на сплату ПДВ на посилки до EUR150 закриє схеми з дробленням контрабанди та принесе бюджету 10 млрд грн – Мінфін

