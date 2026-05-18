Понад 3200 одиниць енергообладнання надійшло в Україну з початку 2026р, очікується ще понад 2 тис. – Міненерго

З початку 2026 року до України надійшло 3209 одиниць енергетичного обладнання у вигляді генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котелень (БМК), когенераційних установок (КГУ), котлів та інших видів, повідомило Міністерство енергетики України у понеділок.

"Очікуємо на надходження ще понад 1465 генераторів, 419 трансформаторів та 153 одиниці іншого обладнання, зокрема котлів, БМК і КГУ", – зазначили у відомстві.

З початку року допомогу надавали партнери з ЄС, Австрії, Азербайджану, Бельгії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Латвії, Литви, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Словаччини, США, Туреччини, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Швеції, Японії, Чехії, Польщі, Кіпру, UNICEF/WASH, PFRU, VOLVO.

За інформацією Міненерго, з початку року в регіони було відправлено 360 вантажів гуманітарної допомоги,зокрема, 2357 генераторів, 55 трансформаторів та 160 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок та котлів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення енергетичну гуманітарну допомогу Україні надали 38 країн.

Як повідомлялося, станом на 4 травня цього року до України надійшло 2628 одиниць енергетичного обладнання.