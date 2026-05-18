16:23 18.05.2026

IFC може надати EUR42 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт на Волині

Міжнародна фінансова корпорація IFC розглядає надання EUR42 млн довгострокового кредиту компаніям ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", мажоритарно підконтрольним VI.AN Holding, що входить до групи OKKO, для фінансування будівництва та експлуатації вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 189 МВт в Україні.

Як зазначається у матеріалах банку, можливість надання кредиту буде розглянута на засіданні ради директорів IFC 15 червня 2026 року, загальна орієнтовна вартість проєкту спорудження вітропарку складає EUR262 млн.

"Додаткова роль IFC полягає як у фінансовій, так і у нефінансовій сфері. У фінансовій частині IFC надає підтримку у структуруванні довгострокового пакету фінансування, який може включати кредитування за рахунок власних коштів, пільгове фінансування, гарантії покриття перших збитків та мобілізацію паралельних позик", – повідомили у корпорації.

Водночас у нефінансовій частині IFC зміцнює фінансову стійкість проєкту, надаючи підтримку в оцінці ринку електроенергії. Окрім підтримки на етапі підготовки до інвестицій, IFC надасть технічне керівництво для підвищення здатності проєкту управляти екологічними та соціальними ризиками відповідно до стандартів ефективності IFC.

Як повідомлялося, кредит IFC буде частиною забезпеченого боргового фінансування проєкту за участю також Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР).

OKKO Group об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Як повідомлялося, у квітні 2025 року ЄБРР, IFC та ЧБТР оголосили про надання групі "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС у Волинській області.

21:42 05.05.2026
Качка про кредит EUR90 млрд: Між Україною і ЄС завершується технічна робота над документами

15:38 04.05.2026
Фон дер Ляєн та Стармер обговорили план Лондона щодо участі в EUR90 млрд для України та підкреслили непохитну підтримку її народу

13:46 04.05.2026
Харківська міськрада ухвалила залучення кредиту до EUR15 млн від ЄБРР

06:10 04.05.2026
Велика Британія має намір приєднатися до кредиту ЄС EUR 90 млрд Україні – ЗМІ

18:22 02.05.2026
На Волині викрили схему незаконного "бронювання" військовозобов'язаних в одному з ліцеїв

11:00 01.05.2026
ЄБРР схвалив Rozetka EUR25 млн кредиту на оборотний капітал та інвестиції

17:39 29.04.2026
У Ковелі відновив роботу ліцей після модернізації на EUR982 тис. за програмою ЄІБ

13:48 28.04.2026
БЕБ викрило цех з виготовлення тютюну для кальяну на Волині та вилучило продукцію на 8 млн грн

20:26 24.04.2026
ЄБРР може надати до EUR50 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт

18:44 24.04.2026
